Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

(Ngày Nay) - Sáng nay 29/6, Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tới dự Hội nghị.

Đây là sự kiện công bố một đồ án quy hoạch có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra không gian phát triển mới, khẳng định khát vọng vươn tầm toàn cầu của Thủ đô.

Hội nghị bao gồm các nội dung trọng tâm: Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, thành tựu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Thành phố sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn; tham luận của lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp về các giải pháp thu hút đầu tư, các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như: Tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo... Đồng thời trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố, trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang đứng trước những cơ hội lịch sử để bứt phá khi hàng loạt chủ trương lớn của Trung ương đã được ban hành, từ Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 đến các cơ chế, chính sách đặc thù chưa từng có dành cho Hà Nội.

Điểm đặc biệt của quy hoạch lần này là cách tiếp cận tích hợp, đồng bộ giữa quy hoạch không gian, hạ tầng, kinh tế - xã hội, môi trường và quản trị đô thị. Thay vì phát triển theo chiều rộng, Hà Nội xác định chuyển mạnh sang mô hình phát triển chất lượng cao, dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84km², quy mô dân số dự báo từ 14-15 triệu người vào năm 2035 đến 17-19 triệu người vào năm 2065; lấy quan điểm xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.

“Việc xác lập 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực không chỉ giải quyết bài toán quá tải khu vực nội đô mà còn tạo động lực lan tỏa cho toàn bộ Vùng Thủ đô và Vùng Đồng bằng sông Hồng. Hà Nội từ vị thế trung tâm hành chính - chính trị quốc gia đang từng bước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ và giao dịch quốc tế của khu vực”, ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đây là sự kiện công bố đầu tiên của thành phố trong giai đoạn mới, được tổ chức trong bối cảnh Hà Nội đã có các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị cùng các quy hoạch lớn được phê duyệt. Do đó, hội nghị không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng Thủ đô, mà còn đối với cả vùng và cả nước, nhất là trong việc thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và công nghệ.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, song điều quan trọng hơn là công tác triển khai sau hội nghị. Ngay sau khi kết thúc sự kiện, các sở, ngành và địa phương cần khẩn trương bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ, chương trình và dự án đã cam kết. Đặc biệt, đối với các biên bản ghi nhớ và các dự án có quy mô vốn lớn, cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, tạo tiền đề để sớm hiện thực hóa các cam kết đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.

“Các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ cho công tác tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm, nhất là đối với các nhiệm vụ, công trình trọng điểm và các nội dung quan trọng sẽ được triển khai trong thời gian tới”, đồng chí Vũ Đại Thắng yêu cầu.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 không chỉ là một sự kiện kinh tế - quy hoạch đơn thuần mà còn là tuyên ngôn phát triển của Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Sự kiện kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai; kết nối tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể; kết nối khát vọng phát triển của Thủ đô với nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Từ dấu mốc này, Hà Nội đang bước vào một chặng đường phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng lớn hơn, hướng tới xây dựng một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và có vị thế ngày càng cao trên bản đồ các đô thị toàn cầu.