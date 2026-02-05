Hà Nội kiện toàn báo chí Thủ đô theo mô hình hội tụ, hiện đại

(Ngày Nay) - Ngày 5/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội. Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên đã công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập các cơ quan báo chí của thành phố Hà Nội. Theo đó, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí, gồm: Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế và Đô thị; Báo Phụ nữ Thủ đô; Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Báo Lao động Thủ đô; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có 7 đơn vị trực thuộc gồm: Văn phòng, Phòng Thư ký tổng hợp, Phòng Thời sự, Phòng Chuyên đề, Phòng Biên tập đa phương tiện, Phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Trung tâm Quảng cáo - Dịch vụ - Phát hành.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội gồm: Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội. Các Phó Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội gồm các ông: Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới Nguyễn Minh Đức; Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi; Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm.

Thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội gồm 7 người: Các Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới Lại Bá Hà, Lương Chí Công; các Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Anh Đức, Lê Hoàng Anh; các Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Nguyễn Trung Sơn, Nguyễn Tiến Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, trong những năm qua, các cơ quan báo chí Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tuyên truyền, nổi bật là tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ trọng tâm; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố, nhất là đối với những chủ trương, công việc mới, khó, chưa có tiền lệ vì sự phát triển bứt phá của Thủ đô trong kỷ nguyên mới; giữ vững vai trò nòng cốt, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giao 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội xây dựng nền báo chí Thủ đô chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; triển khai bộ nhận diện thương hiệu cho báo chí Hà Nội thống nhất trên tất cả các nền tảng, thể hiện tầm nhìn, sứ mệnh mới của cơ quan báo chí của Thủ đô; kiện toàn bộ máy, tinh gọn, hiệu quả ngay từ đầu. Cụ thể, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội cần kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức trong quý I; gắn từng cá nhân với công việc, nhiệm vụ cụ thể. Nói cách khác là xây dựng bộ tiêu chí KPI báo chí thay thế cho mô hình “số lượng bài viết”.

Cùng với đó, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tiếp tục phát huy đoàn kết, sáng tạo, đột phá. Sự đoàn kết cần được thể hiện trong từng ê kíp sản xuất, từng tổ, nhóm, phòng, đơn vị và trong toàn thể cơ quan báo. Đoàn kết không phải là “ba phải”, dễ dãi trong công việc, mà là tranh luận đến cùng, tranh luận để xây dựng, để tạo nên các tác phẩm tốt hơn; tiên phong trên mọi mặt trận.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cũng “đặt hàng” Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội mỗi tuần có một chủ đề tiêu điểm, mỗi tháng có một tuyến bài chuyên sâu về một Hà Nội văn hiến - bản sắc - sáng tạo, về những chuyển động mạnh mẽ của Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô, từ thành phố đến cơ sở, với sứ mệnh kiến tạo phát triển và phục vụ Nhân dân. Phải làm sao để báo chí Hà Nội trở thành cơ quan báo chí chủ lực, tiên phong, dẫn dắt thông tin về Hà Nội và hòa chung nhịp đập của cả nước, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, gắn kết với nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo thành công. Báo chí ra đời từ Nhân dân, phục vụ Nhân dân. Bởi vậy, mỗi tin, bài, mỗi chương trình phát thanh, truyền hình phải xuất phát từ tâm huyết, trách nhiệm với Nhân dân, phải lắng nghe và phản ánh trung thực, khách quan những gì đang diễn ra trong đời sống xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội nghiên cứu, triển khai mô hình báo chí cộng đồng. Trong đó, mỗi xã, phường của thành phố đều có ít nhất 1 phóng viên bám địa bàn, để nắm bắt, phản ánh sát nhất các vấn đề tại từng thôn, tổ, xóm. Gợi mở để thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc mong muốn cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội ghi nhớ và thực hiện tốt 12 chữ hành động: “Tiên phong - Đồng hành; Hiện đại - Hội tụ; Bản lĩnh - Chuyên nghiệp”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã tin tưởng, tín nhiệm và giao phó trọng trách, Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội Vũ Minh Tuấn cũng gửi lời tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Thủ đô, những người đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết và cả sự hy sinh thầm lặng để xây dựng nền báo chí Thủ đô giàu truyền thống, nhân văn và trách nhiệm xã hội. Chính từ nền tảng ấy, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có cơ sở để bước tiếp, đổi mới và phát triển.

Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội Vũ Minh Tuấn nhận thức rằng: Sự ra đời của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội không chỉ là sáp nhập các cơ quan báo chí, mà là yêu cầu chiến lược để báo chí Thủ đô thật sự trở thành chủ lực về thông tin, định hướng dư luận và kiến tạo giải pháp, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hướng đến là đô thị toàn cầu, văn minh, hiện đại. Đây vừa là vinh dự rất lớn, nhưng đồng thời là áp lực, trách nhiệm chính trị nặng nề mà tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội phải nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa trong từng sản phẩm, từng công việc.