Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

(Ngày Nay) - Thủ tướng nhấn mạnh phiên họp có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo tinh thần Tổng Bí thư đã chỉ đạo là “hành động đột phá, lan tỏa kết quả.”
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Chiều 25/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp diễn ra trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Dự Phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo tỉnh, thành phố; lãnh đạo doanh nghiệp, ngân hàng, trường đại học.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh phiên họp có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo là “hành động đột phá, lan tỏa kết quả.”

Theo Thủ tướng, cách làm phải thực chất hơn, lấy mục tiêu làm định hướng, lấy sản phẩm làm thước đo; chuyển từ tư duy nhiệm vụ sang tư duy kết quả, từ "làm nhiều" sang "làm đúng, làm trúng," làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng; từ có hoạt động sang có sản phẩm cụ thể, đong đo cân đếm được, lượng hóa được và có KPI để đánh giá.

Thủ tướng cho rằng chúng ta đang khởi đầu một giai đoạn rất quan trọng trong phát triển khoa học và công nghệ theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng, dựa vào những trụ cột mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu…

Thủ tướng Chính phủ cho biết năm 2025, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở; được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, vẫn còn không ít tồn tại, khoảng cách giữa “hoàn thành đầu việc” và “hiệu quả thực chất”; tổ chức thực hiện ở một số nơi còn lúng túng; nhiều điểm nghẽn về nhân lực, hạ tầng số, dữ liệu và an ninh mạng chưa được tháo gỡ kịp thời.

Để phiên họp thực sự tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề, mà trước hết là công tác quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, những nội dung cần chú trọng.

Cùng với đó, các đại biểu đánh giá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia đã thực sự trở thành một động lực tăng trưởng chưa; nêu những giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, nhân lực số.

Thủ tướng yêu cầu Phiên họp đề xuất, xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cả năm 2026, đâu là điểm đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng đề nghị đánh giá những nhiệm vụ quá hạn đặt ra từ phiên họp trước, làm rõ trách nhiệm với địa chỉ cụ thể; một số bộ ngành cần phải nỗ lực hơn nữa trong vấn đề xây dựng dữ liệu và kết nối dữ liệu; một số địa phương còn yếu về hạ tầng thiết bị; khó khăn ở cấp xã, khắc phục các điểm lõm sóng và điện còn lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đề án 06

