Không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận tài chính, tín dụng

(Ngày Nay) - Thủ tướng nhấn mạnh Chiến lược giai đoạn 2026-2030 phải tiếp đảm bảo tiến bộ, công bằng trong tiếp cận bình đẳng tài chính, tín dụng, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Chiều 24/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020-2025; xây dựng Chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Dự Phiên họp còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo.

Phiên họp đánh giá, sau hơn 5 năm thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020-2025, đến nay, 6/6 mục tiêu cụ thể đã thực hiện đúng định hướng Chiến lược gồm: phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối, sản phẩm và dịch vụ tài chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường đổi mới sáng tạo; xây dựng hành lang pháp lý; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; phát triển hệ thống tổ chức tài chính vĩ mô; nâng cao hiểu biết về tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.

Cùng với đó, có 6/9 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, gồm: tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt 86,97%; tỷ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng trong 12 tháng qua trên tổng số người trưởng thành là 33%; số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm tăng 58,86%; khoảng 290.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; 71% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế bình quân đạt khoảng 24%.Tuy nhiên, có 3/9 chỉ tiêu chưa hoàn thành mục tiêu đề ra về: tỷ lệ số chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng trên 100.000 người trưởng thành; tỷ lệ xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính; doanh thu phí bảo hiểm bình quân trên GDP chỉ đạt khoảng 2%.

Ban Chỉ đạo đề xuất ban hành Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu hình thành hệ sinh thái toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau; mọi người dân, doanh nghiệp đều được tiếp cận bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính và hưởng thụ đầy đủ các thành quả từ Chiến lược, góp phần đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội trong quá trình phát triển.

Dự thảo Chiến lược giai đoạn mới bao gồm 7 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp.

Các đại biểu đề xuất tiếp tục hoàn thiện thể chế; có điều khoản để linh hoạt trong triển khai chiến lược; tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực tài chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hóa trong lĩnh vực tài chính toàn diện; đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ tài chính, công nghệ phù hợp cho từng đối tượng, nhất là người yếu thế, học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, người cao tuổi; cần có kế hoạch truyền thông để người dân, doanh nghiệp thụ hưởng lợi ích do Chiến lược tài chính toàn diện mang lại…

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao các ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Điểm lại kết quả tích cực, cũng như các hạn chế và nguyên nhân hạn chế, bài học trong triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020-2025, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí với dự thảo Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Chiến lược giai đoạn 2026-2030 phải tiếp đảm bảo tiến bộ, công bằng trong tiếp cận bình đẳng tài chính, tín dụng cho tất cả các đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, nhất là người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, hộ nghèo, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, học sinh, sinh viên, phụ nữ, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số…

Thủ tướng yêu cầu Chiến lược phải đặt mục tiêu đến năm 2030: có 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP; ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng; ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế phải đạt khoảng 25%; ít nhất 75% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước và doanh thu ngành bảo hiểm đạt quy mô khoảng 3,3-3,5% GDP.

Về các nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện; phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính, kênh phân phối hiện đại nhằm hỗ trợ các đối tượng của Chiến lược được tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách thuận tiện với chi phí hợp lý; phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, dễ sử dụng hướng đến các đối tượng của Chiến lược.

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ tài chính số thúc đẩy tài chính toàn diện; triển khai Chương trình giáo dục tài chính quốc gia và Chương trình công dân số trên phạm vi cả nước, cũng như đẩy mạnh bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính; thúc đẩy tài chính bền vững, tài chính khí hậu và tài chính toàn diện; tăng cường an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các giải pháp hỗ trợ khác nếu có.

Giao Ngân hàng Nhà nước là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó phân công “rõ người, rõ việc, thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ kết quả."

Các thành viên Ban Chỉ đạo phải chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trên tinh thần “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt," vì sự phát triển đất nước nhanh, bền vững và cuộc sống người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.