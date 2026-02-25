Đảm bảo vật liệu xây dựng các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trước nhu cầu vật liệu tăng cao, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ, ngành chủ động nguồn cung, nâng công suất cảng, tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển phục vụ các dự án APEC 2027 tại Phú Quốc.
Dự án Trung tâm hội nghị APEC và các công trình chức năng đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN
Dự án Trung tâm hội nghị APEC và các công trình chức năng đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 1602/VPCP-CN ngày 23/2/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình cung cấp vật liệu cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình cung cấp vật liệu cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 10/6/2025 và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan có phương án phù hợp nâng công suất hoạt động của cảng, tạo luồng xanh cho hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án có phương án chủ động tập kết vật liệu về kho bãi để dự trữ cho những giai đoạn thi công cao điểm, không để tình trạng tăng nhu cầu đột biến dẫn đến vượt công suất, năng lực khai thác, vận chuyển khoáng sản, gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027 tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với chủ đề "Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường" sẽ là một sự kiện quan trọng, đánh dấu vai trò của Việt Nam trong khu vực và mang đến cơ hội quảng bá hình ảnh, vị thế quốc gia trên trường quốc tế; đồng thời là cơ hội để Phú Quốc trở thành một trung tâm hợp tác kinh tế-xã hội và giao thương toàn cầu...

PV
vật liệu xây dựng APEC 2027 Phú Quốc

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.
Vui xuân Bính Ngọ - Sắc màu văn hóa Hưng Yên
Vui xuân Bính Ngọ - Sắc màu văn hóa Hưng Yên
(Ngày Nay) - Tiếp nối sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giới thiệu chương trình “Vui xuân Bính Ngọ: Sắc màu văn hóa Hưng Yên” . Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày mồng 5 và mồng 6 Tết (tức ngày 21 & 22/02/2026), hứa hẹn mang đến một không gian Tết truyền thống kết hợp cùng những trải nghiệm thú vị khám phá di sản văn hóa Hưng Yên, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa của công chúng trong dịp nghỉ lễ.
Thăm làng dược liệu độc nhất vô nhị tại Việt Nam
Thăm làng dược liệu độc nhất vô nhị tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Làng Nghĩa Trai có tuổi đời gần 1.000 năm nổi tiếng với nghề trồng và chế biến dược liệu truyền thống, đặc biệt hoa cúc chi "tiến vua," mệnh danh là “làng dược liệu” độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai
Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai
(Ngày Nay) - Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi động, Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026 đã khép lại, để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ ở thành tích mà còn ở tinh thần thể thao, những câu chuyện nhân văn và định hình lại cách tổ chức Olympic trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry nhận định kỳ đại hội này đã “vượt mọi kỳ vọng”, trở thành minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong trào Olympic trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.