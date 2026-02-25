Đảm bảo vật liệu xây dựng các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

(Ngày Nay) - Trước nhu cầu vật liệu tăng cao, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ, ngành chủ động nguồn cung, nâng công suất cảng, tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển phục vụ các dự án APEC 2027 tại Phú Quốc.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 1602/VPCP-CN ngày 23/2/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình cung cấp vật liệu cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình cung cấp vật liệu cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 10/6/2025 và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan có phương án phù hợp nâng công suất hoạt động của cảng, tạo luồng xanh cho hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án có phương án chủ động tập kết vật liệu về kho bãi để dự trữ cho những giai đoạn thi công cao điểm, không để tình trạng tăng nhu cầu đột biến dẫn đến vượt công suất, năng lực khai thác, vận chuyển khoáng sản, gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027 tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với chủ đề "Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường" sẽ là một sự kiện quan trọng, đánh dấu vai trò của Việt Nam trong khu vực và mang đến cơ hội quảng bá hình ảnh, vị thế quốc gia trên trường quốc tế; đồng thời là cơ hội để Phú Quốc trở thành một trung tâm hợp tác kinh tế-xã hội và giao thương toàn cầu...