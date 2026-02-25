Điều kiện xét tuyển đại học năm 2026 khối ngành sức khỏe, giáo viên, pháp luật

(Ngày Nay) - Năm 2026, thí sinh muốn xét tuyển các ngành đào tạo lĩnh vực sư phạm, sức khỏe, pháp luật sẽ phải đáp ứng các yêu cầu riêng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tư pháp quy định.

Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ có ba nhóm ngành có ngưỡng điểm sàn riêng là sức khỏe, sư phạm và pháp luật.

Với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học nghề, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên; Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quy định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và phối hợp với Bộ Tư pháp quy định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật.

Đối với phương thức tuyển sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc phương thức tuyển sinh kết hợp, thí sinh cần đáp ứng 1 trong hai cách tính ngưỡng đầu vào.

Cách 1, thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào như với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp.

Cách 2, thí sinh phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: có kết quả trung bình chung học tập từ loại giỏi trở lên cả năm lớp 12 (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương); tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 điểm trở lên. Riêng với nhóm ngành sức khỏe, tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) phải đạt 20 điểm trở lên.

Đối với các chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, cơ hội mở rộng hơn khi không bắt buộc thí sinh phải có học lực giỏi. Thí sinh có học lực xếp loại từ khá trở lên cả năm lớp 12 (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) vẫn được đăng ký xét tuyển nhưng kèm thêm điều kiện phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông (trung học nghề) từ 6,5 điểm trở lên.

Với chương trình Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, thí sinh chỉ cần có kết quả học tập lớp 12 đạt mức khá, không cần thêm điều kiện đi kèm về điểm thi tốt nghiệp.

Quy chế cũng quy định không áp dụng ngưỡng đầu vào với thí sinh là vận động viên cấp 1, vận động viên kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế, thí sinh ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật có điểm thi năng khiếu do cơ sở đào tạo tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9 điểm trở lên theo thang điểm 10) khi đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo phù hợp.