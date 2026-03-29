Hà Nội: Nâng tầm dịch vụ y tế địa phương, giữ chân người bệnh bằng chất lượng

(Ngày Nay) - Không còn chỉ trông chờ vào lời hứa, niềm tin của người bệnh hôm nay được xây dựng từ chính những cải tiến cụ thể trong chuyên môn và dịch vụ y tế. Khi nhiều bệnh viện tuyến dưới mạnh dạn đầu tư kỹ thuật, nâng cấp cơ sở vật chất và đổi mới quy trình phục vụ, người dân đang dần an tâm điều trị tại địa phương, thay vì phải vượt tuyến như trước kia.

Làm chủ nhiều kỹ thuật cao, cứu kịp thời nhiều ca nặng

Đã có thời điểm, việc vượt tuyến trở thành lựa chọn quen thuộc của không ít người dân vì mong muốn tiếp cận dịch vụ tốt hơn. Nhưng vài năm gần đây, xu hướng này đang đảo chiều. Nhiều cơ sở y tế tuyến huyện đã mở rộng quy mô, hoàn thiện quy trình khám chữa bệnh và ứng dụng công nghệ để giảm thời gian chờ đợi, từ đó thu hút ngày càng nhiều bệnh nhân.

Cơ sở vật chất khang trang hơn, quy trình tiếp đón khoa học, triển khai bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt… là những đổi thay dễ nhận thấy ở nhiều bệnh viện. Những cải tiến này không chỉ giúp người bệnh tiện lợi hơn mà còn tạo cảm giác yên tâm ngay từ khi bước vào khu khám.

Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, mỗi ngày có từ 800 – 1.000 lượt người bệnh đến khám và điều trị. Bệnh viện hiện được phê duyệt hơn 5.600 dịch vụ kỹ thuật, trong đó nhiều kỹ thuật vốn chỉ triển khai ở tuyến trung ương như thở máy xâm nhập, mở khí quản, tiêu sợi huyết, tán sỏi laser, nội soi can thiệp…

Giám đốc Bệnh viện, ông Vũ Quang Hiển, cho biết việc thành thạo các kỹ thuật chuyên sâu không chỉ giúp cứu sống nhiều ca bệnh nặng mà còn giảm đáng kể thời gian chuyển tuyến, chi phí và nguy cơ mất “thời gian vàng” của bệnh nhân đột quỵ.

Một minh chứng là trường hợp ông Lê Văn Hoằng (66 tuổi, Gia Lâm), nhập viện trong tình trạng nhồi máu não. Ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc đã kịp thời triển khai tiêu sợi huyết, giúp bệnh nhân hồi phục tốt. Ông Hoằng xúc động chia sẻ sự biết ơn với đội ngũ bác sĩ luôn tận tâm “sớm tối không quản vất vả”.

Nâng cao chất lượng từ con người đến trang thiết bị

Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ cũng ghi nhận lượng bệnh nhân tăng mạnh. Trong 3 tháng đầu năm 2026, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 52.000 lượt khám; thực hiện gần 1.300 lượt chụp CT, hơn 21.000 lượt X-quang, 83.000 lượt xét nghiệm, 19.000 lượt siêu âm và 707 ca phẫu thuật.

Bà Lê Thị Thịnh (78 tuổi, Chương Mỹ), người nhiều lần phải lên tuyến trên điều trị, chia sẻ sự phấn khởi khi nay được chụp CT và điều trị ngay tại địa phương: “Bệnh viện hiện đại hơn, bác sĩ tay nghề cao, có cả chuyên gia tuyến trên hỗ trợ. Tôi yên tâm hơn rất nhiều”.

Theo BSCK II Trần Xuân Khuyến, Giám đốc Bệnh viện, việc cải thiện chất lượng chuyên môn, nâng cấp dịch vụ và lấy người bệnh làm trung tâm là ưu tiên hàng đầu. Bệnh viện đã làm chủ hơn 5.000 danh mục kỹ thuật, liên tục được chuyển giao các kỹ thuật mới từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Hà Đông, Xanh Pôn, Ung Bướu Hà Nội…

Về trang thiết bị, bệnh viện được đầu tư hệ thống labo hiện đại, máy chụp CT 32 dãy… giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán. Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Phùng Xuân Ích cho biết máy CT Scanner mới cho phép phát hiện nhiều bệnh lý phức tạp, hỗ trợ bác sĩ đưa ra phương án điều trị tối ưu mà trước đây phải chờ tuyến trên.

Cả hai bệnh viện đều xác định yếu tố cốt lõi để người dân tin tưởng chính là chất lượng. Vì vậy, ngoài đầu tư trang thiết bị, nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ như cải tiến quy trình khám – chữa bệnh, tăng cường đào tạo nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số. Bệnh viện Chương Mỹ gần đây còn tuyển mới 20 bác sĩ có tay nghề cao để nâng chất lượng điều trị.

Nhờ những bước tiến này, tỷ lệ chuyển tuyến giảm rõ rệt. Người dân không phải “đi xa mới yên tâm”, còn tuyến trên giảm tải áp lực.

Khi các bệnh viện tuyến dưới nâng cao năng lực, người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương. Đây cũng chính là mục tiêu ngành Y tế hướng đến: xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả, bền vững, đặt người bệnh làm trung tâm.

Niềm tin của người bệnh, vì thế, không chỉ là động lực mà còn là thước đo cho những nỗ lực đổi thay của toàn ngành.