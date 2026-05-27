Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6: Lan tỏa lối sống lành mạnh

Hà An Hà An In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống (SKĐS), cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6 tại Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất), trung tâm TP.Hồ Chí Minh.
Khu vực trưng bày của Herbalife Việt Nam tại sự kiện thu hút nhiều người tham gia với các hoạt động tương tác thú vị.
Khu vực trưng bày của Herbalife Việt Nam tại sự kiện thu hút nhiều người tham gia với các hoạt động tương tác thú vị.

Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người dân địa phương và khách du lịch, góp phần nâng cao sự quan tâm về vai trò quan trọng của chế độ dinh dưỡng cân bằng và việc tập luyện thể dục thường xuyên, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng thực hiện lối sống lành mạnh hơn.

Người tham gia được trải nghiệm chuỗi hoạt động thú vị nhằm trang bị những kiến thức cần thiết và tác động quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe. Điểm nhấn của sự kiện là phần thi sôi động về kiến thức dinh dưỡng và vận động thể chất đến từ 20 đội thi được tuyển chọn từ hơn 100 đội đăng ký. Cuộc thi nhấn mạnh tầm quan trọng của đội nhóm những người có cùng mục tiêu trong việc hỗ trợ và động viên các cá nhân đạt được các mục tiêu dài hạn về sức khỏe và thể chất. Bên cạnh đó, hơn 1.000 người tham gia đã được tư vấn về dinh dưỡng và vận động bởi các chuyên gia hàng đầu về sức khỏe và dinh dưỡng tại các quầy tư vấn miễn phí.

Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6: Lan tỏa lối sống lành mạnh ảnh 1
Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6: Lan tỏa lối sống lành mạnh ảnh 2
Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6: Lan tỏa lối sống lành mạnh ảnh 3

Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống kiêm Trưởng Ban Tổ chức Chương trình chia sẻ: “Việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học, kết hợp vận động đều đặn, phù hợp với thể trạng và giữ tinh thần lạc quan chính là ‘đơn thuốc’ đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn những thói quen sống lành mạnh đến cộng đồng. Khi người dân được trực tiếp lắng nghe tư vấn từ các chuyên gia, những kiến thức vốn tưởng chừng lý thuyết sẽ trở nên gần gũi, dễ áp dụng và từng bước đi vào mỗi căn bếp, nếp nhà, góp phần tạo nên những thay đổi bền vững trong đời sống".

Ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng, đồng thời đóng góp những giá trị thiết thực giúp nhiều người thực hiện lối sống lành mạnh dựa trên nền tảng dinh dưỡng cân bằng và vận động thường xuyên. Chương trình hợp tác dài hạn giữa chúng tôi và Báo Sức khỏe và Đời sống trong việc tổ chức sự kiện này trong những năm phù hợp với cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc phối hợp với các bên liên quan để triển khai những sáng kiến có tác động mạnh mẽ giúp nhiều người sống khỏe mạnh mạnh hơn và đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe”.

Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6: Lan tỏa lối sống lành mạnh ảnh 4
Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6: Lan tỏa lối sống lành mạnh ảnh 5

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023, “Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” do Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống triển khai đã trở thành một sự kiện sức khỏe cộng đồng thường niên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình thu hút hàng ngàn người tham gia trực tiếp và tiếp cận hàng triệu người quan tâm trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Herbalife cũng đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" từ năm 2022 nhằm truyền cảm hứng và giúp nhiều người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thông qua quá trình thay đổi cơ thể dựa trên chế độ dinh dưỡng cân bằng và tập luyện thể chất.

Hà An
Ngày dinh dưỡng Herbalife Việt Nam sức khỏe

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
(Ngày Nay) -Có mặt tại Đại hội, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC gửi lời chào và chúc sức khoẻ tới Đại hội đồng cổ đông. Ông bày tỏ hy vọng các cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Tập đoàn trong giai đoạn tới, qua đó tạo nền tảng để FLC sớm phục hồi đà tăng trưởng và phát triển.
Nền nhiệt tại Ấn Độ gần chạm ngưỡng 50 độ C
Nền nhiệt tại Ấn Độ gần chạm ngưỡng 50 độ C
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo nắng nóng cực đoan đang bao trùm quốc gia đông dân nhất thế giới. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Ấn Độ phải căng mình ứng phó các vụ cháy rừng, còn chính quyền địa phương ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do sốc nhiệt.
Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III.
Cột mốc lịch sử mở ra tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam - Philippines
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026​
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026​
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
Cuộc chạy đua đầy khó khăn để phát triển vaccine Ebola
Cuộc chạy đua đầy khó khăn để phát triển vaccine Ebola
(Ngày Nay) - Khi dịch Ebola bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và bắt đầu lan sang Uganda, giới khoa học quốc tế đang bước vào một cuộc chạy đua khẩn cấp nhằm phát triển vaccine phòng chủng virus Bundibugyo - một biến thể hiếm nhưng đặc biệt nguy hiểm của virus Ebola. Tuy nhiên, khác với những đợt dịch trước, lần này thế giới gần như bước vào cuộc chiến mà không có sẵn “lá chắn” phòng ngừa hiệu quả.
NASA công bố kế hoạch xây căn cứ trên Mặt Trăng
NASA công bố kế hoạch xây căn cứ trên Mặt Trăng
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố sáng kiến Căn cứ Mặt Trăng, vạch ra kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người gần cực Nam Mặt Trăng. Đây là một phần trong chương trình thám hiểm quy mô lớn Artemis.
Học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn. Ảnh: Phạm Hải
Quan hệ Thái Lan – Việt Nam rất năng động và ngày càng chiến lược hơn
(Ngày Nay) -  Quan hệ Thái Lan - Việt Nam rất năng động và ngày càng trở nên chiến lược hơn, đặc biệt là trong 2 thập kỷ qua khi bối cảnh địa chính trị đối mặt những thách thức mới. Đây là nhận định của học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn - chuyên gia hàng đầu về các vấn đề khu vực - trong cuộc trao đổi với phóng viên trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tới Thái Lan.