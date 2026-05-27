Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6: Lan tỏa lối sống lành mạnh

(Ngày Nay) -Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống (SKĐS), cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6 tại Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất), trung tâm TP.Hồ Chí Minh.

Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người dân địa phương và khách du lịch, góp phần nâng cao sự quan tâm về vai trò quan trọng của chế độ dinh dưỡng cân bằng và việc tập luyện thể dục thường xuyên, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng thực hiện lối sống lành mạnh hơn.

Người tham gia được trải nghiệm chuỗi hoạt động thú vị nhằm trang bị những kiến thức cần thiết và tác động quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe. Điểm nhấn của sự kiện là phần thi sôi động về kiến thức dinh dưỡng và vận động thể chất đến từ 20 đội thi được tuyển chọn từ hơn 100 đội đăng ký. Cuộc thi nhấn mạnh tầm quan trọng của đội nhóm những người có cùng mục tiêu trong việc hỗ trợ và động viên các cá nhân đạt được các mục tiêu dài hạn về sức khỏe và thể chất. Bên cạnh đó, hơn 1.000 người tham gia đã được tư vấn về dinh dưỡng và vận động bởi các chuyên gia hàng đầu về sức khỏe và dinh dưỡng tại các quầy tư vấn miễn phí.

Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống kiêm Trưởng Ban Tổ chức Chương trình chia sẻ: “Việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học, kết hợp vận động đều đặn, phù hợp với thể trạng và giữ tinh thần lạc quan chính là ‘đơn thuốc’ đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn những thói quen sống lành mạnh đến cộng đồng. Khi người dân được trực tiếp lắng nghe tư vấn từ các chuyên gia, những kiến thức vốn tưởng chừng lý thuyết sẽ trở nên gần gũi, dễ áp dụng và từng bước đi vào mỗi căn bếp, nếp nhà, góp phần tạo nên những thay đổi bền vững trong đời sống".

Ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng, đồng thời đóng góp những giá trị thiết thực giúp nhiều người thực hiện lối sống lành mạnh dựa trên nền tảng dinh dưỡng cân bằng và vận động thường xuyên. Chương trình hợp tác dài hạn giữa chúng tôi và Báo Sức khỏe và Đời sống trong việc tổ chức sự kiện này trong những năm phù hợp với cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc phối hợp với các bên liên quan để triển khai những sáng kiến có tác động mạnh mẽ giúp nhiều người sống khỏe mạnh mạnh hơn và đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe”.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023, “Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” do Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống triển khai đã trở thành một sự kiện sức khỏe cộng đồng thường niên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình thu hút hàng ngàn người tham gia trực tiếp và tiếp cận hàng triệu người quan tâm trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Herbalife cũng đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" từ năm 2022 nhằm truyền cảm hứng và giúp nhiều người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thông qua quá trình thay đổi cơ thể dựa trên chế độ dinh dưỡng cân bằng và tập luyện thể chất.