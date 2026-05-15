Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế hoàn thành danh mục phát triển vaccine mới trong tháng 6

(Ngày Nay) - Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới, công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế.

Tại Thông báo số 246/TB-VPCP kết luận Phiên họp lần thứ ba năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Chính phủ giao Bộ Y tế xây dựng danh mục phát triển vaccine thế hệ mới, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Theo đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới sử dụng cho phòng bệnh, chữa bệnh cho người; công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y; công nghệ in 3D trong y tế, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Tại Thông báo trên, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan phát triển VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, mở rộng tiện ích phục vụ dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, tư pháp, thi hành án, đấu giá tài sản và an sinh xã hội; thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp học liệu số; xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn trực tuyến; quyết liệt đôn đốc triển khai.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chuỗi cung ứng, vật liệu mới, hydrogen xanh, pin lưu trữ, thiết bị công nghiệp thông minh, lưới điện, phân phối xăng dầu, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan định hướng phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tập trung vào công nghệ sinh học, giống cây, giống con, dược liệu, thủy sản, công nghệ biển, nông nghiệp thông minh, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, quản lý đất đai, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đô thị thông minh, giao thông thông minh, hoàn thành trong tháng 6/2026; phối hợp với Bộ Công an tích hợp vé ô tô, đường sắt, đường thủy lên ứng dụng VNeID, hoàn thành trong quý IV/2026…

Việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong những nội dung nằm trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế. Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.