Lan tỏa giá trị nhân văn, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh ngành Y tế ngày càng chú trọng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người bệnh, công tác xã hội đang khẳng định vai trò như một trụ cột quan trọng, góp phần hoàn thiện mô hình chăm sóc toàn diện.

Gắn kết cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ

Tại sảnh tầng trệt Bệnh viện Đại học Y (số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội), định kỳ hai tháng một lần, nhóm tình nguyện tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí, phục vụ bệnh nhân, người nhà và cán bộ y tế. Chỉ với những dụng cụ đơn giản như lược, tông đơ, kéo, dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, chương trình “Cắt tóc 0 đồng” đã mang lại sự thoải mái, niềm vui, tiếp thêm động lực tinh thần cho người bệnh, góp phần tạo dựng không khí gần gũi, sẻ chia trong môi trường bệnh viện.

Nghệ nhân cắt tóc Lộc Bình, thành viên đội thiện nguyện đến từ làng nghề Kim Liên (Hà Nội), cho biết anh đã gắn bó với hoạt động này từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát lần đầu tại Việt Nam và duy trì đến nay như một cách đóng góp cho cộng đồng. Dù là hoạt động miễn phí, việc cắt tóc vẫn được thực hiện bởi các nghệ nhân, thợ lành nghề, bảo đảm sự gọn gàng, chỉn chu, mang lại diện mạo mới, giúp người bệnh thêm tự tin và thoải mái trong quá trình điều trị...

Từ những mô hình giản dị, giàu tính nhân văn, công tác xã hội tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được triển khai ngày càng bài bản. Trong năm 2025, tổng kinh phí huy động và hỗ trợ cho các hoạt động công tác xã hội, thiện nguyện của Bệnh viện đạt khoảng 6 tỷ đồng. Bệnh viện đã thành lập Mạng lưới công tác xã hội với sự tham gia của hơn 70 thành viên; đóng vai trò cầu nối, kịp thời phát hiện, rà soát các trường hợp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo; đảm bảo hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, việc đổi mới quy trình tiếp đón người bệnh cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, với tỷ lệ đặt lịch khám trực tuyến đạt 46,6%, góp phần giảm tải và nâng cao chất lượng phục vụ. Hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh cũng được triển khai hiệu quả, với gần 400 ý kiến được ghi nhận qua các kênh như tổng đài, mạng xã hội và ứng dụng, bảo đảm thông tin được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Công tác xã hội cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao trải nghiệm cho bệnh nhân. Việc triển khai các clip ngắn hướng dẫn, cùng với ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn qua robot, nền tảng Messenger, ứng dụng bệnh viện và hệ thống tổng đài, góp phần hỗ trợ người bệnh tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn. Đây cũng là điểm mạnh nổi bật trong công tác xã hội của bệnh viện.

Yêu thương từ những hoạt động thiện nguyện

Khẳng định vai trò là cơ sở y tế tuyến cuối, trung bình mỗi năm, Bệnh viện Hữu nghị tiếp nhận khoảng 264.000 lượt khám ngoại trú, điều trị nội trú cho gần 16.000 bệnh nhân và thực hiện hơn 45.000 ca thủ thuật, phẫu thuật.

Với khối lượng khám, chữa bệnh lớn, đặc biệt là nhiệm vụ điều trị cho cán bộ trung và cao cấp của Đảng, Nhà nước, cùng tỷ lệ người bệnh cao tuổi thuộc diện ưu tiên cao, Bệnh viện Hữu nghị luôn đặt ra yêu cầu cao trong công tác chăm sóc toàn diện. Đại diện Tổ Công tác xã hội của bệnh viện cho biết, các hoạt động hỗ trợ người bệnh được triển khai bài bản, đồng bộ và xuyên suốt trong toàn bộ quá trình khám, điều trị. Những nội dung thiết thực như giải đáp quy trình khám chữa bệnh, hướng dẫn sử dụng bệnh án điện tử, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế, thanh toán viện phí… được triển khai thường xuyên, góp phần giảm bớt khó khăn, áp lực cho bệnh nhân và người nhà. Hoạt động chăm sóc sau khám cũng được tăng cường thông qua việc liên hệ nhắc lịch tái khám, tư vấn từ xa qua điện thoại.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bệnh viện giao Tổ Công tác xã hội phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ thuốc cho bệnh nhân ung thư, qua đó giúp hàng chục người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận điều trị. Hằng tháng, 55 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ thuốc từ Quỹ “Ngày mai tươi sáng” cùng các doanh nghiệp dược phẩm, đồng thời được tư vấn đầy đủ về quyền lợi và quy định tham gia chương trình.

Năm 2025, các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo được tổ chức rộng khắp, hướng về cộng đồng. Nhân dịp Tết nguyên đán cổ truyền, Bệnh viện tổ chức khám bệnh, xét nghiệm đường huyết, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Dịp 27/7, nhiều đoàn công tác đã đến thăm khám, tư vấn và tặng thuốc cho 300 thương, bệnh binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Nghĩa Tân (Lào Cai), Thanh Lương, Bạch Đằng (Hà Nội). Ngoài ra, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được triển khai tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) với 300 người được khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10).

Nguồn lực cho các hoạt động thiện nguyện tiếp tục được tổ Công tác xã hội huy động hiệu quả với tổng giá trị tài trợ khoảng 250 triệu đồng tiền mặt, 700 que thử đường huyết, 100 suất ăn bệnh lý và một số loại thuốc bổ, tuần hoàn não, thuốc nhỏ mắt…

Thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ hỗ trợ người bệnh, mở rộng các điểm tư vấn tại khu khám bệnh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như đặt lịch khám trực tuyến, tư vấn từ xa và nhắc lịch tái khám. Bệnh viện cũng đặt mục tiêu phát triển hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng, tăng cường tương tác trên các nền tảng số, qua đó phục vụ người bệnh ngày càng thuận tiện, hiệu quả. Các hoạt động vận động tài trợ, tổ chức khám chữa bệnh từ thiện sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng, góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với các đối tượng yếu thế, khẳng định vai trò của bệnh viện không chỉ trong điều trị mà còn trong công tác an sinh xã hội.

Lấy người bệnh làm trung tâm

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, công tác xã hội được xác định là một trụ cột quan trọng trong nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần hoàn thiện mô hình chăm sóc toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm.

Chị Mẫn Thị Vân Anh, Tổ trưởng Tổ truyền thông, Phòng Công tác xã hội cho biết, đơn vị xác định rõ: nếu chuyên môn y khoa tập trung vào điều trị bệnh, thì công tác xã hội đóng vai trò hoàn thiện hành trình của người bệnh, từ khâu tiếp cận dịch vụ, giảm áp lực tâm lý đến tăng cường sự hợp tác trong quá trình điều trị. Sự đồng hành này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa bệnh viện và người bệnh, nâng cao hiệu quả chăm sóc.

Các hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Thanh Nhàn được triển khai theo hướng có trọng tâm, chú trọng hiệu quả và khả năng đo lường. Nổi bật là công tác tiếp đón, hướng dẫn, phân luồng người bệnh ngay từ đầu, góp phần giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tình trạng quá tải. Đồng thời, bệnh viện tăng cường kết nối bảo lãnh viện phí, tư vấn bảo hiểm, hỗ trợ hàng nghìn lượt người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Cùng với đó, việc huy động nguồn lực xã hội hóa được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, trong khi hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe được đổi mới theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Theo chị Vân Anh, điểm nhấn trong triển khai là ở cách làm: không dàn trải, tập trung vào những khâu tác động trực tiếp đến trải nghiệm và hiệu quả điều trị của người bệnh. Thời gian tới, Bệnh viện Thanh Nhàn định hướng tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên công tác xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong hỗ trợ người bệnh; đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo nguồn lực bền vững.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng bệnh viện vừa thực hiện chức năng điều trị, vừa là không gian chăm sóc toàn diện, quan tâm đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần cho người bệnh. Theo đó, mỗi bệnh nhân được nhìn nhận như một trường hợp riêng biệt, cần được lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia, qua đó góp phần củng cố niềm tin, nâng đỡ tinh thần, tạo động lực tích cực trong quá trình hồi phục.