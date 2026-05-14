Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc,” trung tâm đổi mới sáng tạo và thành phố toàn cầu có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Quyết định số: 2512/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ngày 13/5/2026, phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, với 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã).

Quy mô lập quy hoạch khoảng 3.359,84km2 (335.984ha). Ranh giới lập quy hoạch: Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Phú Thọ; Phía Nam và Tây Nam giáp tỉnh Ninh Bình, tỉnh Phú Thọ; Phía Đông giáp tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên; Phía Tây và Tây Bắc giáp tỉnh Phú Thọ.

Quy hoạch xác định mô hình phát triển Thủ đô theo cấu trúc “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo. Thành phố sẽ phát triển theo hướng “nén-xanh,” đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Về quy mô dân số, Hà Nội dự kiến đạt khoảng 14-15 triệu người vào năm 2035 và 15-16 triệu người vào năm 2045, khoảng 17-19 triệu người vào năm 2065; được khống chế tối đa không quá 20 triệu người trong dài hạn. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị đến năm 2065 dự kiến đạt khoảng 55-60% tổng diện tích tự nhiên, phần còn lại dành cho hành lang xanh, rừng và không gian sinh thái.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, là trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực; GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 18.800 USD.

Đến năm 2045, Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương; đến năm 2065 trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống và hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của quy hoạch là định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thành phố đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2035; 12% vào năm 2045 và 15-20% vào năm 2065. Hà Nội cũng định vị thương hiệu “Thành phố sáng tạo,” phát huy các giá trị văn hóa Thăng Long-Hà Nội như một trụ cột của sức mạnh mềm quốc gia.

Trong lĩnh vực hạ tầng và giao thông, Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản xử lý dứt điểm các điểm ùn tắc kéo dài vào năm 2030; phát triển mạnh các tuyến giao thông dọc sông, các cầu qua sông và hệ thống đường sắt đô thị nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, giảm áp lực cho khu vực nội đô. Thành phố đồng thời thúc đẩy phát triển không gian ngầm theo mô hình TOD gắn với giao thông công cộng.

Đối với môi trường, quy hoạch nhấn mạnh nhiệm vụ “hồi sinh các dòng sông,” từng bước xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, Nhuệ, Đáy, Tích, Cầu Bây; nghiên cứu xây dựng các đập dâng để quản trị tổng hợp lưu vực; phát triển hệ thống hồ điều hòa, bể chứa ngầm nhằm chống úng ngập và tái sử dụng nước.

Quy hoạch cũng xác định các đột phá chiến lược về thể chế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển không gian. Trong đó, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được định hướng trở thành hạt nhân nghiên cứu - phát triển và đổi mới sáng tạo của Thủ đô; đồng thời Hà Nội sẽ xây dựng chính quyền số, mô hình quản trị đô thị thông minh dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Theo tầm nhìn sau năm 2085, Hà Nội hướng tới trở thành “siêu đô thị bền vững tiêu biểu”, một trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng lưới các thành phố toàn cầu, hội tụ các dòng chảy thương mại, tri thức và đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.