Mặt trận tăng tốc ứng dụng AI và chiến lược dữ liệu số 6 tháng cuối năm (Ngày Nay) - Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định rõ hệ thống nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, tập trung vào 4 mũi nhọn cốt lõi: Hạ tầng, dữ liệu, nền tảng và con người.

Chuyên gia Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về sức ép của Mỹ đối với Cuba (Ngày Nay) - Việc Tổng thống Mỹ công bố “Học thuyết Donroe”, khẳng định vai trò chi phối của Mỹ tại Tây Bán cầu, cùng những phát biểu liên quan đến tiếp quản Cuba đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế.

Xây dựng hai trường chuyên tiệm cận quốc tế-hiện thực hóa đào tạo nhân tài (Ngày Nay) - Hà Nội đang từng bước kiến tạo môi trường học tập tiên tiến, nuôi dưỡng nhân tài, chuẩn bị nguồn lực trí tuệ cho quá trình phát triển nhanh và bền vững.

Meraki Land bắt tay IHG phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam (Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh và ngày càng thu hút các thương hiệu khách sạn quốc tế, Meraki Land và IHG Hotels & Resorts vừa công bố hợp tác phát triển hai dự án khách sạn – nghỉ dưỡng mới tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng dấu ấn của phân khúc luxury hospitality trong nước.

Hà Nội thử nghiệm đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến ứng dụng bản đồ GIS (Ngày Nay) - Từ ngày 3/6 đến hết ngày 5/6, Hà Nội sẽ vận hành thử nghiệm Hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 có ứng dụng bản đồ số GIS.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 (Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2027, quy định trách nhiệm, chế độ làm việc và phối hợp tổ chức sự kiện lớn.

Từ 1/7, Hà Nội áp dụng quy định mới đối với thôn, tổ dân phố (Ngày Nay) - Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hợp lý, phù hợp quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch...

Hoàn thiện cơ chế đột phá để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế (Ngày Nay) - Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để thúc đẩy hơn nữa hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế.

Chi tiết chế độ tiền lương, phụ cấp khi làm nhiệm vụ khẩn cấp (Ngày Nay) - Người hưởng lương từ ngân sách hưởng 0,4 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe.