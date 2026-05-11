Hà Nội chưa xem xét Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1

(Ngày Nay) - Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chưa xem xét Đề án “Vùng phát thải thấp” vì dự thảo tờ trình, Nghị quyết liên quan đề án này chưa đảm bảo điều kiện, thông tin, hồ sơ trình.

Sáng 11/5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ hai (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố chưa xem xét Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1 trên địa bàn Hà Nội” như chương trình dự kiến trước đó.

Theo Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Kỳ họp thứ hai xem xét Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét nghị quyết nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền: quy định nội dung, mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội; quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ và chi thưởng cho nhân lực thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; nội dung chi, mức chi chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án và xem xét, thảo luận báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Các dự án gồm dự án hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3 tại các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ và nhà máy xử lý nước thải Phú Đô, thành phố Hà Nội; dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị (trong trường hợp đảm bảo các trình tự thủ tục theo quy định); tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ đường Phúc La-Văn Phú đến đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh (nay thuộc địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Quang Minh, Phúc Thịnh)...

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét các nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố; quy định mức miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội; sửa đổi, bổ sung quy định về Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chưa xem xét Đề án “Vùng phát thải thấp” vì dự thảo tờ trình, Nghị quyết liên quan đề án này chưa đảm bảo điều kiện, thông tin, hồ sơ trình.

Trước đó, Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1 trên địa bàn Hà Nội” từng được đưa vào chương trình dự kiến của kỳ họp, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Liên quan nội dung này, Hà Nội đang nghiên cứu rất thận trọng nhằm hạn chế tối đa tác động tới đời sống người dân, nhất là các nhóm yếu thế. Các giải pháp dự kiến sẽ được xem xét theo lộ trình phù hợp, gắn với việc hoàn thiện hạ tầng và điều kiện tổ chức giao thông.