Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô

(Ngày Nay) - UBND Thành phố ban hành Công văn số 4559/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Công điện số 128/CĐ-TTg ngày 06/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND Thành phố nhận được Công điện số 128/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các nội dung yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND Thành phố theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố chủ động nghiên cứu, cập nhật các nội dung yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên để tham mưu UBND Thành phố về tăng trưởng kinh tế năm 2025 theo quy định.

Ngay từ đầu năm, xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% trong năm 2025 là "nhiệm vụ chính trị trung tâm", TP. Hà Nội đang triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, lấy hiệu quả thực thi làm tiêu chí then chốt.

Hà Nội tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất, Thành phố đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình hỗ trợ doanh nghiệp và mở rộng kết nối thị trường xuất – nhập khẩu.

Hà Nội đặt mục tiêu kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ hệ thống phân phối hiện đại, đồng thời nâng chất lượng du lịch; tiếp tục đặt ưu tiên vào các giải pháp phát triển đô thị bền vững. Giao thông công cộng được mở rộng, đầu tư công nghệ điều hành thông minh; công trình xanh, năng lượng tái tạo, mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ… được đẩy mạnh để tạo nền tảng dài hạn cho tăng trưởng xanh.

Thành phố giao các sở, ngành thường xuyên cập nhật tình hình kinh tế - xã hội, từ đó điều chỉnh kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định thị trường lao động, kiểm soát giá cả, cung ứng hàng hóa… Đặc biệt, ngành tài chính - ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, kích thích đầu tư tư nhân và tiêu dùng.