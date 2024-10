Hải Dương: Nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại thị xã Kinh Môn

(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hải Dương, hiện, lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, ban quản lý rừng, chính quyền thị xã Kinh Môn và các xã, phường nỗ lực khống chế ngọn lửa, không để lửa lan rộng tại khu vực gần đền Cao An Phụ, núi An Phụ, xã An Sinh, thị xã Kinh Môn.