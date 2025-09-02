Hàng triệu trái tim hòa cùng nhịp đập tự hào Việt Nam

(Ngày Nay) - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9/2025 đã được tổ chức trang nghiêm và hào hùng.

Sáng 2/9, 6h30 phút, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Quốc hội - Chủ tịch nước - Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025).

Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 40.000 người, trong đó bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia.

Không quân nhân dân Việt Nam bay chào mừng với 30 máy bay, gồm: Trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG, vận tải cơ Casa.

Trong không khí thiêng liêng của dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh, Thủ đô Hà Nội rợp cờ đỏ sao vàng. Hàng triệu trái tim hòa cùng nhịp đập, hội tụ và lan tỏa bởi tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc.

Lễ kỷ niệm gồm hai phần: Thực hiện các nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành.

Tham gia diễu binh, diễu hành là 22 khối đi bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu là xe chỉ huy và xe Tổ Quân kỳ toàn quân. Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ.

Tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 12 khối quần chúng.

Trong Lễ diễu binh, diễu hành A80 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, các khối khí tài đã gây ấn tượng mạnh với nhân dân. Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành đã chia làm các hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm của Thủ đô trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng vạn người dân.

Chương trình Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) kết thúc bằng chương trình nghệ thuật hoành tráng, ấn tượng.

Sau đó, các khối diễu binh bịn rịn chia tay người dân sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80. Phút chia tay bịn rịn giữa người dân và các khối diễu binh khiến cả quân và dân đều xúc động nghẹn ngào.