Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(Ngày Nay) - Hàng chục vạn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ... với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, hình ảnh quốc kỳ trên ngực áo… cùng tề tựu tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố xung quanh để đón mừng Lễ kỷ niệm.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Trong tiết trời mùa Thu dịu mát đẹp nhất của năm cùng với không khí tưng bừng, phấn khởi, rực rỡ cờ hoa kỷ niệm ngày lễ lớn, hàng chục vạn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, đại diện các tầng lớp nhân dân trên cả nước với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, hình ảnh quốc kỳ trên ngực áo, trên khăn choàng… cùng tề tựu tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố xung quanh để đón mừng Lễ kỷ niệm.

Chính giữa Lễ đài trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là dòng chữ “Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt.”

Hai bên lễ đài nổi bật khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm,” “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.”

Đài lửa truyền thống cách mạng đặt giữa quảng trường. Phía dưới là các khối đứng gồm khối lực lượng vũ trang và khối quần chúng, cùng lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, đại diện các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công tiêu biểu, đại biểu là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội qua các thời kỳ; đại diện các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đoàn đại biểu quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc do đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Belarus do ngài Igor Sergeenko, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do ngài Vladimir Vladimirovich Yakushev, Bí thư Đại hội đồng Đảng Chính trị nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga làm Trưởng đoàn.

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Tổng Bí thư Đảng phong trào Cánh tả Thống nhất Dominicana, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh; đại diện các chính đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các quốc gia từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, các Đại sứ, Tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam; đông đảo bạn bè quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đổi mới và phát triển đất nước; đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài.

Mở đầu là màn trống hội hoành tráng kết hợp biểu diễn cờ, dân vũ, lân sư rồng, thể hiện tinh thần hào sảng, khí thế tiến công và niềm tự hào dân tộc trong ngày độc lập. Giữa không gian lịch sử hào hùng, tiếng trống trầm hùng, vang vọng đã tạo ra không khí uy nghi, khơi lòng tự hào dân tộc trong lòng người dân.

Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam, hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình.

Ngọn đuốc được trao cho Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.

Ngọn lửa được thắp sáng trên đài lửa; hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nghi thức chào cờ thiêng liêng diễn ra trong tiếng Quốc ca hùng tráng đồng thanh của hàng triệu người có mặt tại Quảng trường Ba Đình, trên đường phố Hà Nội cũng như mọi miền Tổ quốc, từ Bắc vào Nam đến hải đảo xa xôi kết nối trực tuyến với buổi lễ. Cùng lúc đó, 21 loạt đại bác khai hỏa tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bất diệt, mãi là niềm tự hào, là động lực thôi thúc toàn dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập-tự do-hạnh phúc của cha ông, hun đúc bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.