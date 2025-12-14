Hàn–Trung–Nhật đẩy mạnh hợp tác y tế, ứng dụng AI và công nghệ số

(Ngày Nay) - Ngày 14/12, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết quan chức y tế cấp cao của nước này cùng Trung Quốc và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác ba bên trong lĩnh vực bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và sức khỏe tâm thần, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số.

Sự đồng thuận đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ba bên lần thứ 18, diễn ra trong hai ngày tại Seoul, với sự tham dự của Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Jeong Eun Kyeong, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Kenichiro Ueno và Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Phùng Dũng (Feng Yong). Tại hội nghị, ba nước thống nhất mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu thông qua AI và công nghệ số, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện hạ tầng và khuôn khổ thể chế của mỗi quốc gia. Trước thách thức già hóa dân số nhanh, các bên cũng nhất trí thúc đẩy phát triển các hệ thống chăm sóc tích hợp, cung cấp đồng bộ dịch vụ y tế và chăm sóc dài hạn.

Về sức khỏe tâm thần, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản ưu tiên các chiến lược phòng chống tự tử theo từng giai đoạn phát triển của con người, tăng cường phát hiện sớm các nhóm nguy cơ cao và xây dựng các cơ chế can thiệp phù hợp, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng các công cụ số.

Tuyên bố chung của hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống y tế bền vững và có khả năng chống chịu, được củng cố trong quá trình ứng phó với đại dịch COVID-19. Bên cạnh phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, ba nước khẳng định sự cần thiết tăng cường hợp tác đối với các chương trình nghị sự y tế rộng hơn, bao gồm bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, lão hóa dân số và thúc đẩy sức khỏe tâm thần.

Các bên cam kết tiếp tục chia sẻ chính sách và các thực tiễn đổi mới trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, hướng tới tạo ra những kết quả cụ thể trong thúc đẩy sức khỏe tâm thần và phòng ngừa tự tử tại khu vực Đông Á, trên cơ sở các chính sách dựa trên bằng chứng. Theo đó, ba nước sẽ tận dụng các công cụ như khám, tư vấn từ xa, y tế di động và hệ thống hỗ trợ chẩn đoán dựa trên AI nhằm giảm thiểu các rào cản về địa lý và kinh tế – xã hội.

Ngoài ra, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cũng thống nhất tập trung vào các biện pháp tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, coi đây là những trụ cột then chốt của quá trình lão hóa khỏe mạnh, đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề như lo âu, trầm cảm, cô đơn và tình trạng tách biệt xã hội.