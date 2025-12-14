Hàn–Trung–Nhật đẩy mạnh hợp tác y tế, ứng dụng AI và công nghệ số

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 14/12, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết quan chức y tế cấp cao của nước này cùng Trung Quốc và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác ba bên trong lĩnh vực bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và sức khỏe tâm thần, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số.
Hàn–Trung–Nhật đẩy mạnh hợp tác y tế, ứng dụng AI và công nghệ số

Sự đồng thuận đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ba bên lần thứ 18, diễn ra trong hai ngày tại Seoul, với sự tham dự của Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Jeong Eun Kyeong, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Kenichiro Ueno và Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Phùng Dũng (Feng Yong). Tại hội nghị, ba nước thống nhất mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu thông qua AI và công nghệ số, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện hạ tầng và khuôn khổ thể chế của mỗi quốc gia. Trước thách thức già hóa dân số nhanh, các bên cũng nhất trí thúc đẩy phát triển các hệ thống chăm sóc tích hợp, cung cấp đồng bộ dịch vụ y tế và chăm sóc dài hạn.

Về sức khỏe tâm thần, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản ưu tiên các chiến lược phòng chống tự tử theo từng giai đoạn phát triển của con người, tăng cường phát hiện sớm các nhóm nguy cơ cao và xây dựng các cơ chế can thiệp phù hợp, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng các công cụ số.

Tuyên bố chung của hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống y tế bền vững và có khả năng chống chịu, được củng cố trong quá trình ứng phó với đại dịch COVID-19. Bên cạnh phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, ba nước khẳng định sự cần thiết tăng cường hợp tác đối với các chương trình nghị sự y tế rộng hơn, bao gồm bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, lão hóa dân số và thúc đẩy sức khỏe tâm thần.

Các bên cam kết tiếp tục chia sẻ chính sách và các thực tiễn đổi mới trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, hướng tới tạo ra những kết quả cụ thể trong thúc đẩy sức khỏe tâm thần và phòng ngừa tự tử tại khu vực Đông Á, trên cơ sở các chính sách dựa trên bằng chứng. Theo đó, ba nước sẽ tận dụng các công cụ như khám, tư vấn từ xa, y tế di động và hệ thống hỗ trợ chẩn đoán dựa trên AI nhằm giảm thiểu các rào cản về địa lý và kinh tế – xã hội.

Ngoài ra, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cũng thống nhất tập trung vào các biện pháp tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, coi đây là những trụ cột then chốt của quá trình lão hóa khỏe mạnh, đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề như lo âu, trầm cảm, cô đơn và tình trạng tách biệt xã hội.

PV
hợp tác y tế công nghệ số ứng dụng AI sức khoẻ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhật Bản diễn tập ứng phó tấn công mạng quy mô lớn
Nhật Bản diễn tập ứng phó tấn công mạng quy mô lớn
(Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản dự định tổ chức cuộc diễn tập, với sự tham gia của chính quyền thủ đô Tokyo và các doanh nghiệp hạ tầng chủ chốt, nhằm chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra sự cố hạ tầng quy mô lớn do tấn công mạng và các nguyên nhân khác.
Người cao tuổi Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD do lừa đảo tài chính
Người cao tuổi Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD do lừa đảo tài chính
(Ngày Nay) - Các vụ lừa đảo nhắm vào người trên 60 tuổi ở Mỹ trong năm 2024 đã gây thiệt hại 2,4 tỷ USD, tăng 26,3% so với năm 2023 và cao gấp 4 lần so với năm 2020. Đây là kết quả báo cáo thường niên của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) công bố mới đây.
SEA Games 33: Ngày tưng bừng của Điền kinh và võ thuật Việt Nam
SEA Games 33: Ngày tưng bừng của Điền kinh và võ thuật Việt Nam
(Ngày Nay) - Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ thi đấu thăng hoa trong ngày 13/12 khi giành thêm 6 HCV, qua đó nâng tổng số HCV lên 30 sau bốn ngày tranh tài tại SEA Games 33. Dấu ấn nổi bật nhất đến từ Điền kinh với những chiến thắng kèm kỷ lục, bên cạnh một ngày rực rỡ của Karate và Taekwondo – các môn võ truyền thống luôn là thế mạnh của Thể thao Việt Nam.
Nghi lễ cưới Jirtig – Sức sống bền bỉ của di sản văn hóa giữa xung đột
Nghi lễ cưới Jirtig – Sức sống bền bỉ của di sản văn hóa giữa xung đột
(Ngày Nay) - Nghi lễ cưới Jirtig truyền thống của Sudan đã chính thức được UNESCO ghi vào Danh sách đại diện Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại ngày 12/12, tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Quyết định này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Sudan đang chìm trong xung đột, gây thương vong lớn, di dời diện rộng và đe dọa nghiêm trọng tới các giá trị văn hóa, di sản của đất nước.
Techfest Việt Nam 2025: Tạo đột phá cho nông nghiệp địa phương
Techfest Việt Nam 2025: Tạo đột phá cho nông nghiệp địa phương
(Ngày Nay) - Ngày 13/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest 2025), Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững tổ chức hội thảo “Kết nối các khu ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp để phát triển khởi nghiệp sáng tạo của địa phương, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững”.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal tại Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều 13/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Dhan Bahadur Oli - Đại sứ không thường trú của Cộng hòa Dân chủ liên bang Nepal tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ sang trình Thư ủy nhiệm.
Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dự kiến, giữa tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc. Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, Sở Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Du lịch Việt Nam nói chung và đối với đảo ngọc Phú Quốc nói riêng.