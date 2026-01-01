Công dân nhí đầu tiên năm 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Thời khắc chuyển giao năm mới 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một tiếng khóc trong trẻo vang lên, mở đầu năm mới bằng niềm hạnh phúc và đầy xúc động.
Công dân nhí đầu tiên năm 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương ảnh 1
Bé Tăng Ngọc Khánh Linh chào đời. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Công dân nhí đầu tiên của năm 2026 là một bé gái xinh xắn. Bé được gia đình đặt tên là Tăng Ngọc Khánh Linh, nặng 3,5kg, chào đời an toàn, khỏe mạnh trong sự theo dõi, chăm sóc tận tình của ê-kíp bác sĩ, hộ sinh khoa Đẻ.

Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã gửi những lời chúc mừng đầu đời, trao gửi niềm tin và mong ước về một khởi đầu bình an, tốt đẹp cho em bé và gia đình.

Ngay sau sinh, bé Khánh Linh được thực hiện da kề da với mẹ, khoảnh khắc gắn kết thiêng liêng, nơi tình mẫu tử được đánh thức bằng hơi ấm và nhịp tim yêu thương.

Vẫn còn xúc động sau hành trình vượt cạn, chị Ngọc, mẹ của bé không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc khi lần đầu ôm con trong vòng tay. Chị xúc động chia sẻ: “Mọi mệt mỏi dường như tan biến khi em nghe tiếng khóc chào đời của con. Gia đình em vô cùng biết ơn các bác sĩ và hộ sinh đã tận tình chăm sóc để hai mẹ con được bình an. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc mà em sẽ không bao giờ quên”.

Thời khắc chuyển giao năm mới tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vì thế trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Với đội ngũ y bác sĩ, mỗi ca sinh là một niềm vui, một trách nhiệm lớn lao, nhưng được đón em bé đầu tiên của năm mới vẫn luôn mang ý nghĩa rất riêng, như một lời nhắc nhở sâu sắc về sứ mệnh cao quý, sự tận tâm và niềm tự hào của những người đã chọn nghề y làm lẽ sống.

Năm 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bắt đầu bằng một khởi đầu thật ấm áp. Không chỉ là niềm hạnh phúc trọn vẹn của một gia đình, khoảnh khắc chào đời ấy còn lan toả niềm tin, sự tích cực và hy vọng về một năm mới an lành, nơi sự sống được tiếp nối và những điều tốt đẹp tiếp tục được thắp sáng.

PV
Công dân nhí em bé chào đời năm 2026

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nghiên cứu mở ra triển vọng ngăn ngừa ung thư vú di căn lên não
Nghiên cứu mở ra triển vọng ngăn ngừa ung thư vú di căn lên não
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Đại học Tel Aviv vừa công bố nghiên cứu mới làm rõ cơ chế di truyền – chuyển hoá liên quan đến quá trình ung thư vú di căn và “tồn tại” trong não, qua đó mở ra triển vọng phát triển các biện pháp can thiệp và thuốc điều trị mới, đồng thời hỗ trợ tăng cường theo dõi sớm ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.
Toàn cảnh sự kiện “Hoạch định di sản”.
Chuyển giao di sản: khi “vạch đích” không chỉ kẻ bằng tài sản
(Ngày Nay) - Người ta thường nói "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” xuất phát từ những biến động của xã hội và lịch sử, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nguyên nhân chủ yếu lại đến từ sự thiếu hụt lộ trình chuyển giao bền vững. Tại sự kiện đặc biệt về "Legacy Planning" (Hoạch định di sản) do AIA Việt Nam đồng tổ chức cùng Female Entrepreneurs Worldwide (FEW), nơi ghi nhận những câu chuyện đầy trăn trở từ người trong cuộc, đến từ các gia đình thuộc tầng lớp tinh hoa hiện đại .
Một tiết học của lớp 1C trường Tiểu học Trung Yên (Hà Nội). Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN.
Sắp xếp trường lớp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo chuyên môn và chất lượng
(Ngày Nay) - Theo Kết luận 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trong tháng 12/2025, các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc rà soát và sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, báo cáo kết quả về Trung ương.