Trung Quốc đánh thuế bao cao su và thuốc tránh thai nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh

(Ngày Nay) - Từ ngày 1/1, Trung Quốc đã bãi bỏ chính sách miễn thuế kéo dài ba thập kỷ đối với thuốc và dụng cụ tránh thai trong một bước đi mới nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh đang giảm sút.

Theo quy định mới, bao cao su và thuốc tránh thai hiện phải chịu thuế giá trị gia tăng 13%, mức thuế tiêu chuẩn áp dụng cho hầu hết các mặt hàng tiêu dùng tại Trung Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2024 và các chuyên gia đã cảnh báo rằng sự suy giảm này sẽ tiếp tục. Năm 2025, Trung Quốc đã miễn thuế thu nhập cá nhân đối với những người chăm sóc trẻ em và triển khai trợ cấp chăm sóc trẻ em hàng năm, sau một loạt các biện pháp "thân thiện với sinh sản" vào năm 2024, chẳng hạn như khuyến khích các trường cao đẳng và đại học có nội dung "giáo dục tình yêu" để khắc họa hôn nhân, tình yêu, sinh sản và gia đình một cách tích cực. Tháng trước, tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thường niên, các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc một lần nữa cam kết thúc đẩy "thái độ tích cực về hôn nhân và sinh con" để ổn định tỷ lệ sinh.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm trong nhiều thập kỷ do chính sách một con mà Trung Quốc thực hiện từ năm 1980 đến năm 2015 và quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Chi phí chăm sóc trẻ em và giáo dục cao, cũng như sự bất ổn về việc làm và nền kinh tế suy giảm, cũng đã khiến nhiều người trẻ Trung Quốc ngần ngại kết hôn và lập gia đình.