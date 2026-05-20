Happy Home Tràng Cát – Tâm điểm đa tầng, định nghĩa lại chuẩn sống NƠXH

(Ngày Nay) - Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Từ “có nhà để ở” đến giấc mơ sống trọn vẹn mỗi ngày

Gần 8 năm làm việc tại Khu công nghiệp Đình Vũ, anh Nguyễn Văn Hòa (40 tuổi, Hải Phòng) hiểu rất rõ cảm giác sống trong những dãy trọ công nhân chật hẹp. Hai vợ chồng cùng con nhỏ ở căn phòng chưa đầy 25m2, mỗi ngày mất gần một giờ di chuyển tới công xưởng.

“Mùa hè nóng hầm hập như rang, mùa đông nồm ẩm, tường nhà ướt lạnh, trẻ liên tục ốm. Chưa kể, diện tích trống thì để xe, không cây xanh, chứ đừng nói đến công viên, vườn hoa”, anh Hòa kể.

Cảnh sống bí bách, tạm bợ đó sắp trở thành quá khứ, khi hồ sơ mua NƠXH Happy Home của vợ chồng anh được xét duyệt. Anh Hòa là một trong số hàng trăm người lao động đã được ký HĐMB căn hộ với chủ đầu tư.

“Cả gia đình vui đến nỗi cả đêm không ngủ được. Giấc mơ về cuộc sống tiện nghi, trọn vẹn mỗi ngày trong một khu đô thị hiện đại đã nắm chắc trong tầm tay”, anh Hòa chia sẻ.

Mới đây, Sở Xây dựng Hải Phòng thông báo 2.216 căn hộ NƠXH thuộc Happy Home đủ điều kiện mở bán. Dự án đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết, tạo sự an tâm cho người lao động.

Hơn cả một nơi an cư, sức hút mạnh mẽ của Happy Home chính là quy hoạch, thiết kế vượt trội so với các mô hình NƠXH trên thị trường. Happy Home sở hữu vị trí đắc địa, án ngữ ngay tâm điểm phát triển sôi động cực Nam thành phố cảng. Khu vực này cũng tập trung hàng loạt khu công nghiệp, cảng biển, logistic lớn. Đáng chú ý, ngày 14/5 vừa qua, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200ha được khởi công xây dựng, dự kiến sẽ thu hút hàng chục nghìn lao động chất lượng cao cùng nguồn vốn FDI đổ về, kéo theo sự gia tăng nhu cầu về hạ tầng nhà ở, dịch vụ.

Bao quanh Happy Home là hạ tầng kết nối nhanh chóng dự án tới trung tâm Hải Phòng, hạ tầng công nghiệp, logistic. Chỉ mất 6 phút để “chạm tới” cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, mở kết nối giao thương xuyên vùng; 8 phút tới Khu công nghiệp Đình Vũ, áp sát thủ phủ công nghiệp Nam Hải Phòng; 10 phút đến sân bay Cát Bi, mở lối ra thế giới và chỉ 12 phút để về trung tâm Hải Phòng.

“Điều tôi tâm đắc nhất chính là từ nhà đến nơi làm chỉ mất vài phút. Theo đó sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng sống, khi mình có thêm thời gian cho bản thân, gia đình”, anh Nguyễn Văn Toàn (35 tuổi, Hải Phòng), công nhân Khu công nghiệp Đình Vũ cho biết.

“Tâm điểm sống đa tầng” dần hiện hữu

Ngoài giá trị vị trí, hạ tầng kết nối, Happy Home Tràng Cát còn được người lao động đánh giá cao bởi chuẩn sống Vinhomes lần đầu tiên được đưa vào mô hình NƠXH.

Khu đô thị sở hữu tiện ích “all-in-one” với 59 tiện ích ngoài trời, 3 công viên, 4 vườn hoa, 3 trường học đủ các cấp, 2 tòa văn phòng. Diện tích xây dựng chỉ hơn 30%, phần còn lại dành cho không gian xanh và tiện ích công cộng. Đặc biệt, bên cạnh, các tòa căn hộ NƠXH, Happy Home mang tới 284 căn thấp tầng thương mại Boutique Home góp phần hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động ngay trong nội khu.

Nhờ đó, chỉ vài bước chân, cư dân Happy Home đã chạm tới mọi tiện ích, giải quyết mọi nhu cầu từ học tập, làm việc, vui chơi giải trí – điều rất ít thấy ở các dự án NƠXH khác từ trước tới nay.

Tại Happy Home một cuộc sống trọn vẹn, đa tầng trải nghiệm, cảm xúc mở ra. Buổi sáng, người lớn tuổi thong thả tập thể dục dưới những tuyến đường nhiều cây xanh; trẻ nhỏ được vui chơi trong không gian an toàn thay vì quanh quẩn với các thiết bị điện tử. Sau giờ làm, cả gia đình có thể cùng tập luyện thể thao; giao lưu với hàng xóm qua các sự kiện cộng đồng.

Cuộc sống trọn vẹn đó không còn là trong mơ khi Happy Home đang hoàn thiện mỗi ngày. Tính đến tháng 4/2026, 4 khu căn hộ đang đồng loạt vươn tầng, nhiều tòa đã cất nóc. Trong đó, tại The Rise, những tòa đầu tiên đã thi công đến tầng 7-8; The Nest đã có 3/8 tòa hoàn thành lên tầng; The Link có 2/4 tòa đạt tới tầng 7; The Heaven dần hoàn thiện với 3/8 tòa đã cất nóc. Đặc biệt, Boutique Home đã sẵn sàng mặt bằng, chuẩn bị kế hoạch ra mắt ngay trong tháng 5/2026.

Giấc mơ an cư của người lao động Hải Phòng với chuẩn sống Vinhomes đang dần hiện hữu. Từ mong muốn “có nhà để ở”, nhiều gia đình trẻ bắt đầu nghĩ xa hơn về một cuộc sống ổn định, văn minh và đủ đầy trong tương lai gần tại Happy Home.