Chủ tịch Trịnh Văn Quyết trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm, nhà đầu tư hào hứng dõi theo

(Ngày Nay) -Trong 1 tháng qua, chủ tịch FLC ông Trịnh Văn Quyết liên tiếp đi thị sát công trường, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án từ Hà Nội, Quảng Trị tới Pleiku.

Sức hút của người sáng lập Tập đoàn FLC không hề giảm sút, mỗi bước đi của ông đều được cộng đồng mạng và các nhà đầu tư hào hứng dõi theo cùng kỳ vọng các dự án sẽ hồi sinh.

Xuất hiện tại dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort ngày 11/5 cùng chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, ông Trịnh Văn Quyết thông tin: Sân golf 36 hố đã xong tạo hình phần thô nhiều hố để bước vào giai đoạn trồng cỏ. Mục tiêu là sân bắt đầu có thể đón các tay golf từ khắp nơi tới trải nghiệm ngay từ cuối năm nay.

“Khí hậu hầu như quanh năm mát mẻ dễ chịu tại Pleiku là một điểm mà cá nhân tôi rất thích. Nằm ở vị trí có thể xem là "ngã ba Đông Dương", tiếp giáp các giao điểm đường bộ và đường không, sân golf FLC Pleiku không chỉ tiện đón khách trong và ngoài nước qua các chuyến bay, mà khách đi đường bộ từ các nước láng giềng cũng có thể tới sân nhanh chóng thuận tiện.

Brian Curley là nhà thiết kế sân golf kỳ cựu người Mỹ, đã để lại dấu ấn tại nhiều sân golf nổi tiếng thế giới. Các sân do ông thiết kế thường mang lại ấn tượng thị giác mạnh mẽ, hài hoà với cảnh quan bản địa cộng với trải nghiệm chơi rất hứng thú. Tôi tin sân golf FLC Pleiku - một sản phẩm thiết kế tiếp theo của Brian Curley - sau khi hoàn thiện chắc chắn cũng không phải ngoại lệ”, ông Quyết chia sẻ.

Trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai quần thể FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort, ông Phạm Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần triển khai khẩn trương của chủ đầu tư ngay trong giai đoạn đầu sau khởi công. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành địa phương tiếp tục chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả lâu dài.

Trước đó, ngày 22/4, ông Quyết xuất hiện tại công trường dự án chung cư cao cấp Hausman Premium Residences, thuộc tổ hợp đô thị FLC Premier Parc tại Hà Nội. Kiểm tra các căn hộ đang cấp tập hoàn thiện, ông Quyết cho biết: “Dự án đã hoàn thành 95% thi công trát mặt ngoài, trát trong nhà đạt 90%, ốp mái đá đạt 85%... Hàng loạt hạng mục kỹ thuật và nội thất chất lượng đang trong giai đoạn nước rút. Tiến độ thi công duy trì 3 ca liên tục. Như vậy, dự án thi công vượt tiến độ gần một năm và dự kiến bàn giao ngay tháng 6/2026 tới đây, chúng tôi đang nỗ lực tối đa để Hausman Premium Residences bàn giao đúng chất lượng, đúng cam kết, sẵn sàng sớm đón các cư dân nhận nhà”.

Nằm trên đường Lê Quang Đạo kéo dài, Hausman Premium Residences ở chính giữa giao điểm kết nối của nhiều trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện… lớn. Với chiều cao các khối nhà chỉ 12 tầng, 3 tầng hầm để xe, 10 thang máy, số lượng căn hộ lại rất giới hạn: 410 căn hộ. Dự án hướng đến một cộng đồng cư dân văn minh và ưa chuộng không gian yên tĩnh. Nằm bên cạnh đó, khu biệt thự, liền kề trong FLC Premier Parc cũng đã và đang trong quá trình tiếp nhận hồ sơ bàn giao sổ đỏ cho cư dân.

Ngày 17/4/2026, mạng xã hội tiếp tục dậy sóng với hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết làm việc với các nhà thầu, đội ngũ kỹ thuật, nghe báo cáo chi tiết từng hạng mục và đưa ra các chỉ đạo cụ thể tại dự án FLC Quang Tri Beach & Golf Resort.

Chia sẻ: “Mấy năm rồi tôi mới được trực tiếp đôn đốc ở công trường”, ông Quyết cho biết: công trường đang chạy hết tốc lực. Anh em cán bộ nhân viên làm 3 ca liên tục, từng hạng mục bám tiến độ từng ngày. Mục tiêu không được phép lùi: khách sạn 5 sao tại dự án quần thể FLC Quang Tri Beach & Golf Resort kịp đón khách ngay cuối năm nay, chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2027. Làm nhanh nhưng không được vội. Chất lượng là ưu tiên số một. Hy vọng khi hoàn thành, nơi này sẽ góp thêm một điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước khi đặt chân tới miền đất nhiều danh lam thắng cảnh Quảng Trị (nay bao gồm cả Quảng Bình sau khi nhập tỉnh).

Sự xuất hiện của ông Trịnh Văn Quyết tại các dự án trọng điểm cho thấy Tập đoàn FLC đang trở lại “đường đua” một cách mạnh mẽ, thận trọng, bền bỉ nhưng vững chãi với hệ giá trị mới. Đây đều là những dự án đang được nhà đầu tư chờ mong, hứa hẹn đem lại diện mạo mới cho khu vực với những sản phẩm cao cấp, chất lượng, được thiết kế đón đầu xu hướng, đem tới giá trị thực cho người mua để ở cũng như đầu tư.