Bất ngờ với mức giá dự kiến căn hộ hạng sang The Rey Edition

(Ngày Nay) - Căn hộ duplex The Rey Edition đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá dự kiến thấp hơn mặt bằng chung khu vực, thậm chí chỉ tương đương vùng giá cũ của 2-3 năm trước, thời điểm chung cư Hà Nội chưa trải qua các cơn sốt giá. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thị trường và là cơ hội vàng cho người mua nhà để ở cũng như đầu tư.

The Rey Edition sở hữu nhiều lợi thế tại khu vực nội đô

Bộ sưu tập The Rey Edition - dòng căn hộ Duplex hạng sang tại Rivea Residences đang được ra mắt thị trường với sự chờ đón của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư khi có mức giá dự kiến không “cao chót vót” như những đồn đoán trước đó.

Cần nói thêm rằng, các căn duplex The Rey Edition không phải là những căn hộ cao cấp thông thường. Với số lượng giới hạn cùng vị trí nội đô hiếm có, The Rey Edition được nhiều nhà đầu tư xem như một dạng “trophy asset” – tài sản biểu tượng.

Đây cũng là những căn hộ có diện tích lớn, đủ cho các gia đình đa thế hệ sinh sống thoải mái và riêng tư ngay giữa trung tâm thành phố. Từ The Rey Edition, chưa đầy 10 phút đến Hồ Gươm, 5 phút đến Times City, khu vực có hệ sinh thái giáo dục và y tế cao cấp nhất khu vực.

Theo đồ án quy hoạch Sông Hồng, khu vực dải đất ven sông sẽ trở thành "trục cảnh quan văn hóa - đô thị" trọng điểm, biểu tượng mới của thủ đô trong kỷ nguyên mới. Nằm trên “tọa độ di sản” này, The Rey Edition với lợi thế hướng sông, tụ thủy sẽ là dự án biểu tượng dẫn đầu xu thế sống mới, tài sản định danh vị thế chủ sở hữu.

Chủ đầu tư MEYGROUP đã bắt tay cùng AEDAS – đơn vị tư vấn kiến trúc top đầu thế giới để thiết kế dự án Rivea Residences. Mỗi căn hộ The Rey Edition sẽ mang một bản sắc riêng. Chủ nhân có toàn quyền cùng các kiến trúc sư riêng phác họa nên "kiệt tác" của chính mình bên trong căn nhà siêu sang đã được hoàn thiện phần khung kỹ thuật tốt nhất: hệ kính Low-E, cửa chính chống cháy và khóa FaceID 3D.

Đặc biệt, các căn sky duplex sở hữu bể bơi ngay tại ban công, vườn cây xanh mướt trên cao cùng hàng loạt các đặc quyền thượng lưu: Slot đỗ xe ô tô định danh; Công nghệ FaceID 3D và hệ thống thang máy tốc độ cao riêng biệt; An ninh 5 lớp tối ưu; Phòng Golf 3D; Rạp chiếu phim private; Business lounge...

Mức giá dự kiến bất ngờ, ưu đãi lớn

Với hàng loạt ưu điểm hiếm có, The Rey Edition thực sự là dự án giá trị hiếm hoi còn sót lại giữa trung tâm nội đô. Khi mới ra mắt thị trường, giới đầu tư đồn đoán giá các căn hộ tại đây sẽ lên tới khoảng 140 triệu đồng/ m2.

Tuy nhiên, sau khi dự án ra mắt thị trường, nhận được sự chào đón của giới đầu tư, đơn vị tổng đại lý cùng chủ đầu tư tiếp tục xây dựng chính sách giới thiệu sản phẩm hấp dẫn hơn với mức giá dự kiến ưu đãi hơn mặt bằng chung của thị trường, thậm chí chỉ tương đương mặt bằng giá của năm 2023 - thời điểm thị trường chung cư Hà Nội chưa sốt nóng.

Trong bối cảnh các dự án căn hộ nội đô cùng phân khúc đang chạy đua về giá, việc chủ đầu tư MEYGROUP định giá hợp lý, chính sách giới thiệu linh hoạt, chính là cách riêng để tiếp cận và định vị khách hàng của mình.

Tại The Rey Edition, sự tinh tuyển không chỉ được xác lập bằng ngưỡng giá, mà bằng sự đồng điệu trong gu sống và chuẩn mực sống của cộng đồng chủ nhân. Ở đó mỗi cư dân là một giá trị riêng biệt, độc bản nhưng không xa xỉ, phô trương. Họ thành công ở bên ngoài, tái tạo năng lượng ở nơi an cư, sống thăng hoa trong căn nhà của mình với tiện ích hiện đại trong từng bước chân, nhịp thở nhưng những nếp nhà vẫn được gìn giữ và là điểm tựa để họ kiến tạo những di sản trọn đời, ở cả 2 mục tiêu: an cư lạc nghiệp và đầu tư bền vững.