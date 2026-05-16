Vinhomes Green Paradise: “Dự án để đời” mang khát vọng kiến tạo biểu tượng mới cho Việt Nam

(Ngày Nay) - Sau hơn 1 năm khởi công, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP. HCM) đã hiện diện ngày một rõ nét. Dự án ra đời mang theo khát vọng trở thành biểu tượng quốc gia mới và thiết lập chuẩn sống bền vững cho thế hệ tương lai. Đằng sau quy mô 2.870 ha là bài toán dài hạn về hạ tầng, môi trường, kinh tế và vị thế quốc gia trong kỷ nguyên ESG toàn cầu.

Nơi gặp gỡ của những tên tuổi hàng đầu và những tiêu chuẩn cao nhất thế giới

Trong lịch sử phát triển đô thị thế giới, mỗi quốc gia đều có những công trình mang sứ mệnh “cột mốc thời đại”. Marina Bay định vị lại một Singapore hiện đại. Palm Jumeirah biến Dubai thành thủ phủ nghỉ dưỡng thượng lưu. Disneyland Thượng Hải tạo ra một cực tăng trưởng du lịch giải trí khổng lồ làm thay đổi diện mạo Phố Đông.

Tại Việt Nam, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - ứng viên chính thức của cuộc bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” - hội tụ tất cả những giá trị đó. Dự án quy mô 2.870 ha được định vị là siêu điểm đến quốc tế, biểu tượng quốc gia mới với những công trình mang tính di sản.

Nổi bật là biển hồ Lagoon rộng hơn 800 ha, được xem là kỳ quan mặt nước tại siêu đô thị biển. Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh lợi thế biển tự nhiên tại Cần Giờ chưa thể khai thác hiệu quả, công trình này được xem là “chìa khóa” mở ra chương mới cho du lịch biển TP.HCM.

Biểu tượng tiếp theo là Landmark 108 tầng cao gần 600 m sẽ là tòa nhà ven biển cao nhất thế giới sở hữu tầm nhìn 360 độ hướng biển. Khác với Burj Khalifa hay tháp Thượng Hải chỉ nằm trong đất liền, Landmark 108 sẽ mang lại khung cảnh đại dương vô cùng choáng ngợp.

Về vấn đề an toàn địa chất, lớp đất yếu tại khu vực bãi bồi Cần Giờ chỉ sâu 20m, còn bên dưới từ 36m đến 48m là lớp đất sét cực kỳ vững chắc. Nền móng tại đây thậm chí còn chắc hơn khu vực Bình Thạnh - nơi xây tòa Landmark 81 - đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả biệt thự và tòa tháp chọc trời.

Điểm nhấn tiếp theo là VinWonders rộng 122 ha - quy mô gấp 5 lần Universal Singapore. Tổ hợp này được định hướng trở thành cỗ máy hút khách mới của TP.HCM với ngọn núi tuyết nhân tạo 68m cao nhất thế giới cùng 200 trò chơi - nhiều nhất thế giới.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng siêu sang tại Vinhomes Green Paradise quy tụ hơn 20 thương hiệu khách sạn quốc tế. Trong đó, Ritz-Carlton - thương hiệu ultra luxury dành cho giới tài phiệt và nguyên thủ toàn cầu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. JW Marriott, Grand Hyatt, InterContinental hay Mgallery cũng hội tụ, tạo nên quần thể lưu trú quy mô lớn hiếm thấy.

Bên cạnh đó, dự án sở hữu hai sân golf 18 hố đẳng cấp quốc tế, quy mô 155 ha, do Tiger Woods và Robert Trent Jones Jr. - những tên tuổi thuộc nhóm có ảnh hưởng lớn nhất thế giới golf đương đại - thiết kế. Nhà hát Sóng Xanh rộng khoảng 7 ha cùng trung tâm hội nghị sức chứa tới hàng chục nghìn người, hướng tới phân khúc MICE và các sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Theo chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Thế Hiển, khi hạ tầng kết nối và đô thị vận hành đồng bộ, Cần Giờ có thể đón 70-80 triệu lượt khách mỗi năm, vượt xa các thủ phủ du lịch nổi tiếng thế giới.

Một địa chỉ mà mỗi cư dân đều có thể tự hào

Phía sau những công trình biểu tượng, yếu tố tạo nên “giá trị để đời” của dự án thể hiện qua triết lý phát triển ESG++ quy mô lớn. Vinhomes phải mất gần 20 năm nghiên cứu, hoàn thiện pháp lý và tìm lời giải phát triển cho khu vực này.

KTS. Khương Văn Mười, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đánh giá cao quy mô và tầm nhìn phát triển của dự án. Nằm cạnh khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, Vinhomes Green Paradise không lấy tài nguyên để phát triển đô thị. Thay vào đó, dự án hợp tác cùng các chuyên gia để nghiên cứu tái tạo rừng, phục hồi đa dạng sinh học và xây dựng hệ vận hành giảm phát thải dài hạn.

Trên thế giới, các khu đô thị đạt chuẩn ESG hoặc chứng chỉ BREEAM như Hammarby (Thụy Điển), King’s Cross (London) hay Tengah (Singapore)… thường chỉ phát triển ở quy mô vài chục đến vài trăm hecta do chi phí đầu tư lớn. Trong khi Vinhomes Green Paradise có diện tích gần 2.900 ha, hướng tới áp dụng đồng thời hai hệ tiêu chuẩn quốc tế là BREEAM về phát triển bền vững và ISO 37122 cho đô thị thông minh.

Để đạt được hai chứng chỉ trên, Vingroup thiết lập một hệ thống vận hành đô thị cực kỳ khắt khe và hiện đại. Toàn khu sử dụng năng lượng tái tạo thay cho năng lượng hóa thạch. Dự án dự kiến phát triển hệ thống điện gió ngoài khơi kết hợp điện mặt trời và công nghệ lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định.

Phương tiện động cơ đốt trong được hạn chế tối đa nhằm giảm phát thải và tiếng ồn trong không gian sống ven biển. Bài toán tài nguyên nước cũng được tích hợp vào cấu trúc vận hành. Nước sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ Ozone và tia UV. Nước mưa và nước thải sau xử lý tiếp tục tái sử dụng cho tưới cây và vận hành cảnh quan nhằm giảm áp lực lên tài nguyên tự nhiên.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hướng tới mô hình thành phố thông minh với hệ thống quản lý ứng dụng AI và robotics trong kiểm soát an ninh, chất lượng môi trường và dịch vụ đô thị. Các trạm quan trắc được thiết lập để theo dõi chất lượng không khí, nguồn nước theo thời gian thực nhằm duy trì khả năng kiểm soát môi trường dài hạn.

Theo các chuyên gia, khi triển khai ESG quy mô lớn, chi phí đầu tư sẽ đội lên 20-25%. Chính vì thế, việc Vingroup kiên định phát triển Vinhomes Green Paradise theo mô hình ESG++ cao nhất cho thấy rõ triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm” của chủ đầu tư, nhằm giúp cư dân siêu đô thị có được môi trường sống chất lượng và bền vững. Trong tương lai, Vinhomes Green Paradise sẽ là một địa chỉ mà mỗi cư dân đều sẽ nhắc đến với đầy sự tự hào.