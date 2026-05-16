Hạ tầng đa tầng kích hoạt chu kỳ mới cho bất động sản ven biển Quảng Ninh

(Ngày Nay) - Khi hạ tầng và du lịch cùng tăng tốc, bất động sản ven biển Quảng Ninh bước vào chu kỳ chọn lọc mới. Lợi thế không chỉ thuộc về nơi kết nối tốt, mà thuộc về nơi giữ được cư dân, du khách và hoạt động tiêu dùng.

Hạ tầng mở rộng dòng kết nối

Trong vài năm qua, hạ tầng luôn là một trong những động lực quan trọng của bất động sản Quảng Ninh. Trục cao tốc Hà Nội - Móng Cái đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến các trung tâm du lịch, dịch vụ và cửa khẩu của tỉnh. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn mở thêm cửa ngõ hàng không, trong khi hệ thống cảng biển và cảng tàu khách quốc tế đưa Quảng Ninh vào bản đồ du lịch tàu biển.

Mới nhất, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tiếp tục bổ sung thêm một biến số cho hạ tầng vùng. Nếu cao tốc từng thay đổi cách du khách và nhà đầu tư tiếp cận Quảng Ninh, thì đường sắt tốc độ cao, khi hoàn thành, có thể tiếp tục thay đổi tần suất di chuyển và khả năng kết nối giữa địa phương này với vùng Thủ đô.

Báo cáo thị trường Quảng Ninh của Batdongsan.com.vn[Đ1] cũng nhìn nhận hạ tầng là một trong ba động lực chính của thị trường năm 2026, bên cạnh pháp lý và kinh tế. Báo cáo cho thấy dòng tiền có xu hướng tìm về các trục, lõi tăng trưởng và các dự án chất lượng có nhu cầu thực; đồng thời mô tả hạ tầng Quảng Ninh phát triển theo “luồng chảy hàng hóa và du lịch”.

Cùng với hạ tầng, du lịch Quảng Ninh cũng bước vào mùa cao điểm với nền chuẩn bị lớn. Tuần văn hóa, thể thao, du lịch chào hè 2026 diễn ra từ 25/4 đến 3/5 vừa qua thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách, góp phần vào mục tiêu quý II gần 5,92 triệu lượt khách và tổng thu ước đạt 18.176 tỷ đồng. Với bất động sản ven biển, đây không chỉ là tín hiệu về sức cầu du lịch, mà còn đặt ra yêu cầu với các không gian có khả năng chuyển dòng khách thành lưu trú, ẩm thực, mua sắm, giải trí và tiêu dùng đô thị.

Từ kết nối đến năng lực hấp thụ đô thị

Một lớp nền khác cũng đang làm thay đổi cách đọc thị trường Quảng Ninh của nhà đầu tư là chủ trương thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở thay đổi cấp hành chính, mà ở định hướng tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Với thị trường bất động sản, điều này tạo ra một lớp tham chiếu mới. Vị trí có giá trị không chỉ là nơi nằm gần tuyến kết nối, mà là nơi nằm trong luồng sinh hoạt, tiêu dùng và dịch vụ của một cấu trúc đô thị đang vận hành. Quy hoạch có thể tạo kỳ vọng, hạ tầng có thể mở rộng khả năng tiếp cận, nhưng đời sống đô thị mới là yếu tố chuyển kỳ vọng thành giá trị sử dụng.

Trong bức tranh Quảng Ninh xuất hiện nhiều dự án mới quy mô lớn, nhóm khu đô thị đã có nền cư dân và nhịp vận hành thực tế vì vậy trở nên đáng chú ý hơn. Đây là nhóm không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng kết nối mới, mà còn có khả năng chuyển hóa kết nối thành hoạt động đô thị.

Halong Marina trong nhóm đô thị đã có nhịp sống

Trong nhóm này, Halong Marina là một trường hợp đáng chú ý tại khu vực Bãi Cháy. Khu đô thị do BIM Land phát triển hiện có hơn 20.000 cư dân. Với một đô thị ven biển, đây là lớp nền quan trọng, bởi cư dân thường trú tạo ra nhu cầu sử dụng tiện ích hằng ngày, giúp điểm đến không chỉ phụ thuộc vào dòng khách mùa vụ.

Bên cạnh cư dân, khu vực này cũng đang có thêm lớp nhu cầu làm việc và tiêu dùng thường xuyên. Một số cơ quan, tiện ích lớn như Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Lotte Mart đi vào hoạt động, góp phần thu hút khoảng 2.000 nhân lực làm việc tại khu vực. Đây là nhóm nhu cầu khác với khách du lịch ngắn ngày: đều hơn, lặp lại nhiều hơn và có khả năng tạo nền cho các dịch vụ - thương mại - đời sống.

Ở chiều điểm đến, các hoạt động như nhạc nước Halo Bay Show với 3 kỷ lục quốc gia, Halo Bay Melody, chợ đêm ẩm thực mùa hè hay lễ hội diều bổ sung thêm lớp trải nghiệm định kỳ cho khu đô thị. Được duy trì đều đặn, những hoạt động này không chỉ tạo hình ảnh sôi động, mà còn góp phần hình thành thói quen ghé đến, lưu lại và tiêu dùng tại khu đô thị.

Cách phát triển theo các tổ hợp thay vì từng dự án rời rạc cũng cho thấy giá trị sản phẩm tại Halong Marina được đặt trong mối liên hệ với hệ sinh thái điểm đến xung quanh. Trong một thị trường ngày càng chọn lọc, một căn hộ, biệt thự hay shophouse khó có thể đứng một mình; giá trị của nó phụ thuộc nhiều hơn vào môi trường vận hành bao quanh.

Trong chu kỳ hạ tầng mới, bất động sản Quảng Ninh sẽ không chỉ được đo bằng khoảng cách tới cao tốc, sân bay hay tuyến đường sắt tương lai. Thị trường sẽ nhìn kỹ hơn vào nơi có cư dân, tiện ích, dịch vụ, tập khách và khả năng duy trì nhịp sống ngoài mùa cao điểm.

Với cách nhìn đó, ranh giới phân hóa mới có thể không nằm ở nơi đón được nhiều lưu lượng nhất, mà ở nơi giữ được cư dân, du khách và hoạt động tiêu dùng ở lại lâu hơn.