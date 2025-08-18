Hiệu ứng “vết dầu loang”, cú huých tăng giá bất động sản trung tâm Nha Trang sau sáp nhập

(Ngày Nay) - Hiệu ứng “vết dầu loang” đang tác động tích cực tới thị trường địa ốc Nha Trang, mặt bằng giá nhích tăng mỗi ngày, lan từ khu vực nội đô cũ sang các trung tâm sau sáp nhập. Trong đó phường Bắc Nha Trang hiện được đánh giá là nơi tích tụ nhiều tiềm năng phát triển của vùng trung tâm trọng điểm.

Hạ tầng dẫn sóng

“Đô thị vịnh 4 tiếng” là khái niệm mới hình thành kể từ khi cao tốc TP.HCM – Nha Trang được khớp nối, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn hơn 4 giờ đồng hồ, giảm gần một nửa so với thời gian di chuyển trên quốc lộ 1 cũ.

Sắp tới đây khi trục cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến hoàn thành từ 2027, kết nối duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, góp phần làm gia tăng không gian giao thương và củng cố vai trò trung chuyển hàng hóa, dịch vụ cho khu vực. Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông của Nha Trang cũng được tăng cường bởi các tuyến ven biển, quốc lộ 26, quốc lộ 27C - tuyến đường kết nối qua Lâm Đồng và khu vực mở rộng sau sáp nhập của tỉnh Khánh Hòa...

Toàn tỉnh Khánh Hòa mới hiện có tới 109 dự án hạ tầng, trong đó có 14 dự án trọng điểm đang được triển khai thần tốc từ nay tới 2040. Riêng giai đoạn 2025-2027, hơn 20.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư cho hạ tầng giao thông tại khu vực đô thị vịnh Nha Trang, góp phần nâng cao năng lực kết nối và thu hút cư dân tìm nơi sinh sống gắn với điều kiện di chuyển thuận tiện. Thành phố cũng tăng cường phát triển các trung tâm y tế, giáo dục, đặc biệt là bổ sung quỹ đất công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng sống đô thị.

Trong tương lai gần, Nha Trang sẽ chuyển mình thành đô thị vịnh hiện đại, an cư thế hệ mới, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế biển - dịch vụ - công nghệ cao với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,01% năm 2025. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt mức 37.424 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ, tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt 65% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030, gắn chặt với các tiêu chí phát triển xanh, hướng tới trở thành một thành phố thương mại tài chính tầm vóc quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Bất động sản phường Bắc Nha Trang tăng nhiệt theo hiệu ứng vết dầu loang

Với hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện, trung tâm Nha Trang đang nổi lên như một “địa chỉ đỏ” thu hút di dân cơ học. Một khảo sát do VnExpress thực hiện tháng 7 vừa qua ghi nhận, 85% trong số hơn 47.000 người tham gia phỏng vấn chọn Nha Trang là đô thị vịnh đáng sống.

Dự báo, dân số đô thị vịnh này sẽ vượt 640.000 người trong 5 năm tới, đến năm 2040 khoảng 750.000 - 780.000 người, kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở, cơ sở lưu trú, thương mại, dịch vụ, kích thích làn sóng đầu tư, thúc đẩy thị trường bất động sản khởi sắc.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Khánh Hòa, thị trường bất động sản Nha Trang hồi phục từ cuối 2024 và đang tăng tốc từ đầu 2025 đến nay cùng với hiệu ứng tích cực sau sáp nhập tỉnh thành. Dẫn đầu về hệ số giá đất cao là khu vực nội đô cũ sau đó lan ra các trung tâm như phường Bắc Nha Trang theo hiệu ứng vết dầu loang.

Được định vị là trung tâm “đô thị vịnh đáng sống”, phường Bắc Nha Trang sở hữu hàng loạt lợi thế đặc trưng về biển, núi Cô Tiên, đèo Lương Sơn - cung đường đèo ven biển đẹp nhất miền Trung và các sản phẩm bất động sản tôn vinh văn hoá truyền thống gắn với Nhà hát Đó, show Rối Mơ – liên tục lọt top TripAvisior. Đặc biệt sắp tới sẽ có thêm quảng trường âm nhạc với 10 cây bao báp kết hợp “artwork”âm nhạc dân tộc với sưc chứa lên đến 6.000 khách cùng lúc, kết hợp công trình biểu tượng Trống Đồng Việt Nam, sẽ là điểm đến mới cho các sự kiện văn hoá nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Dân số hiện hữu tại phường Bắc Nha Trang khá đông đúc (hơn 128.000 người), quy mô diện tích lớn, mạng lưới giao thông đa dạng. Các tuyến đường chính liên tục được nâng cấp, mở rộng. Từ phường Bắc Nha Trang di chuyển đến Tháp Trầm Hương chỉ 15 phút.

Hiệu ứng vết dầu loang từ sự kiện sáp nhập tỉnh đã tạo điều kiện để phường Bắc Nha Trang mở rộng quy mô đô thị, thu hút các dự án bất động sản và khu đô thị sôi động. Mới đây nhất, tập đoàn KDI Holdings và Masterise Homes công bố hợp tác đồng phát triển La Tiên Villa. Đây là khu nhà giàu lưng vịnh, được định hướng phát triển theo mô hình villa khép kín (compound) duy nhất tại phường Bắc Nha Trang.

Giới đầu tư đánh giá, trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm và đắt giá, việc đi trước đón đầu tại những nơi dư địa phát triển còn lớn và nằm trong quy hoạch chiến lược như phường Bắc Nha Trang, đồng thời lựa chọn các sản phẩm đẳng cấp, độc đáo, vừa để ở vừa khai thác dòng tiền đang trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư nhạy bén và các các cư dân thế hệ mới.