Triển vọng thị trường bất động sản 2026: tăng nguồn cung, ổn định giá, lấy an sinh làm trụ cột

(Ngày Nay) -Chia sẻ tại diễn đàn “Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới” do Báo Xây dựng tổ chức chiều 8/1 tại Saigon Marina IFC, TS Nguyễn Văn Đính Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khẳng định: giá BĐS trong thời gian tới khó giảm song đã được kiểm soát và ổn định hơn do nguồn cung tăng mạnh cùng sự can thiệp và điều tiết hiệu quả của chính sách vĩ mô.

Tăng nguồn cung, ổn định giá

Theo ông Đính, nguồn cung BĐS đã tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2020 nhờ hàng loạt dự án được tháo gỡ pháp lý và quay trở lại thị trường. Thanh khoản cải thiện đáng kể, với khối lượng giao dịch gần chạm ngưỡng của giai đoạn phát triển ổn định trước năm 2020. Giá bất động sản có xu hướng tăng mạnh vào đầu năm, chững lại vào giữa năm và cho thấy dấu hiệu được kiểm soát tốt hơn, phản ánh sự can thiệp và điều tiết hiệu quả của chính sách vĩ mô.

Trong bối cảnh sáp nhập còn 34 tỉnh, thành, thị trường bất động sản hình thành nhiều thị trường quy mô lớn và có sức lan tỏa cao như TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Ninh Bình, Lâm Đồng và Phú Thọ. Các cơn “sóng” bất động sản mang tính đầu cơ ngắn hạn bị đứt gãy, tốc độ tăng giá phi mã được chặn lại, giúp thị trường vận hành theo hướng bền vững hơn.

Theo vị chuyên gia, số lượng dự án được tháo gỡ vướng mắc tăng đột biến, kéo theo nguồn cung tham gia thị trường gia tăng mạnh. Đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy với mức tăng trưởng ấn tượng, qua đó kích thích nhu cầu đầu tư và phát triển hạ tầng. Hoạt động đầu tư có xu hướng dịch chuyển về phía Nam, nơi có tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa cao. Tín dụng đạt mức kỷ lục với hơn 4 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ cho bất động sản khoảng 1,8 triệu tỷ đồng, tạo lực đỡ quan trọng cho thị trường.

Đáng chú ý, giao dịch trong 6 tháng cuối năm 2025 chiếm tới 63% tổng giao dịch cả năm, phản ánh tâm lý thị trường cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, phân khúc nhà ở xã hội tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần đưa kế hoạch năm 2025 đạt khoảng 102%.

“Thời gian qua, nhiều văn bản, thể chế được ban hành tác động tích cực mọi hoạt động trên thị trường. Hàng ngàn dự án nhờ đó được tháo gỡ khó khăn làm tăng nguồn cung cho thị trường, nguồn vốn cho thị trường duy trì và ổn định”, ông Đính nhận định.

Về triển vọng và cơ hội cho năm 2026, vị chuyên gia nhận định, Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ các động lực chủ chốt liên quan trực tiếp đến bất động sản như công nghiệp, dịch vụ và xây dựng hạ tầng.

Bên cạnh đó, số lượng dự án bất động sản hoàn thành gia tăng giúp nguồn cung dồi dào hơn, tạo nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư và người tiêu dùng. Nhà ở xã hội phát triển mạnh không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp mà còn nâng cao chất lượng nguồn cung.

“Tăng trưởng kinh tế mang tính đa dạng giúp nhà đầu tư có nhiều kênh tham gia như bất động sản công nghiệp, du lịch, thương mại, văn phòng và nhà ở. Cùng với đó, dòng vốn tiếp tục được bơm vào nền kinh tế nhờ chính sách tiền tệ linh hoạt, lãi suất ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và mua sắm bất động sản. Nhiều mô hình đô thị mới như đô thị nén, đô thị gắn với giao thông (TOD) được ưu tiên phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đô thị và giảm áp lực ùn tắc. Đồng thời, việc quản lý thị trường bằng công nghệ số và minh bạch dữ liệu sẽ tạo môi trường công bằng hơn, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư và người tiêu dùng”, ông Đính nhấn mạnh.

Đồng quan điểm này, phát biểu khai mạc diễn đàn, nhà báo Nguyễn Thị Hồng Nga - Tổng Biên tập Báo Xây dựng – cho biết, sau giai đoạn trầm lắng và sàng lọc mạnh mẽ, thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi theo hướng thận trọng, thực chất và bền vững, tạo nền tảng quan trọng để bước sang năm 2026 với nhiều kỳ vọng mới. Yêu cầu tái cấu trúc thị trường theo hướng minh bạch, bền vững, lấy an sinh xã hội làm trụ cột và coi hoàn thiện thể chế là chìa khóa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

“Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính đang mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho thị trường. Những lợi thế riêng của từng địa phương được tích hợp, cộng hưởng và bổ trợ lẫn nhau, kéo theo sự thúc đẩy mạnh mẽ của hạ tầng liên vùng, liên đô thị. Đây được xem là nền tảng để hình thành một thị trường bất động sản cân bằng hơn về không gian, hài hòa hơn về nguồn lực và bền vững hơn trong dài hạn.

Trong dòng chảy đó, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tiếp tục được xác định là chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của quốc gia, đồng thời là trụ cột quan trọng bảo đảm cho sự phát triển lành mạnh, nhân văn của thị trường bất động sản”, bà Nga chia sẻ.

Xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, ổn định và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước cơ hội bước sang giai đoạn phát triển ổn định, bền vững hơn, trên nền tảng hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý.

Theo Thứ trưởng, trong những năm gần đây, lĩnh vực xây dựng và bất động sản đóng góp khoảng 11% GDP, trong đó riêng bất động sản đóng góp trực tiếp và gián tiếp khoảng 4,5%, tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và quá trình đô thị hóa.

Trước những khó khăn của thị trường, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành, sửa đổi nhiều luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Các tổ chức tín dụng, đồng thời ban hành nhiều nghị quyết tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án và tăng nguồn cung nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã và đang phát huy hiệu quả, như Nghị quyết 201/2025/QH15 về phát triển nhà ở xã hội; Nghị quyết 170/2024/QH15 tháo gỡ vướng mắc các dự án tại TP.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa; Nghị quyết 171/2024/QH15 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận quyền sử dụng đất; cùng Nghị quyết 254/2025/QH15 tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Gần đây, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 66.11/2026/NQ-CP nhằm xử lý vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần tăng tính minh bạch và kỷ cương thị trường. Nhờ các giải pháp đồng bộ, nguồn cung bất động sản đã có chuyển biến tích cực.

Cả nước hiện có 1.114 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai với khoảng 529.000 căn; 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 657.000 căn, đạt khoảng 62% mục tiêu Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Riêng năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 102.000 căn nhà ở xã hội, vượt kế hoạch đề ra. Thị trường ghi nhận khoảng 580.000 giao dịch bất động sản thành công; giá nhà ở và đất ở tăng bình quân 10-15%/năm, một số thời điểm tăng cao hơn.

Cùng với phát triển nguồn cung mới, công tác rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng được triển khai quyết liệt.

Theo Ban Chỉ đạo 751, trong tổng số 2.991 dự án gặp vướng mắc trên cả nước, đến nay đã tháo gỡ được 926 dự án; số còn lại đang được phân loại, xử lý theo thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư cho giai đoạn tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhận định, năm 2025 là năm tạo nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2026, song vẫn còn những hạn chế như thiếu nhà ở giá phù hợp, giá bất động sản cao so với thu nhập và hệ thống thông tin thị trường chưa đồng bộ.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp, đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc dự án, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường, hướng tới xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, ổn định, lành mạnh và bền vững.

Diễn đàn “Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới” thu hút sự tham gia đông đảo của đại diện Lãnh đạo Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng TP.HCM; Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam; Hiệp hội Bất động sản TP.HCM và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, bất động sản, cộng đồng doanh nghiệp, bất động sản quan tâm với hơn 400 khách mời tham dự trực tiếp, cùng 40 cơ quan báo chí, truyền thông tới tham dự và đưa tin. Diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường công tác truyền thông chính sách về ngành Xây dựng, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Diễn đàn tập trung thảo luận ba trụ cột lớn, gồm: Hoàn thiện thể chế, pháp lý cho thị trường bất động sản; nhận diện các động lực tăng trưởng mới từ đầu tư công, phát triển hạ tầng và tái cấu trúc không gian đô thị; đồng thời thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội như một nền tảng cho tăng trưởng bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội.