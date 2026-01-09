Hà Tĩnh đón dòng vốn trăm nghìn tỷ, tương lai thành thủ phủ logistics phía Bắc

(Ngày Nay) - Hà Tĩnh đang đứng trước vận hội lịch sử khi hút trọn dòng vốn trăm nghìn tỷ từ Vingroup, VSIP, Viettel. Cú hích này không chỉ vẽ lại bản đồ kinh tế mà còn tạo "cơn sốt" săn tìm quỹ đất tại thủ phủ logistics phía Bắc.
Hà Tĩnh sẵn sàng cất cánh cùng vận hội lịch sử

Trạm trung chuyển chiến lược của miền Trung

Câu chuyện “hóa Rồng” của Hà Tĩnh được bắt đầu từ những cam kết đầy sức nặng. Việc Vingroup khởi công chuỗi nhà máy Pin VinES và xúc tiến tổ hợp công nghiệp ô tô với tổng vốn giai đoạn 1 hơn 100.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vũng Áng đã phá tan sự trầm lắng của thị trường. Trong kinh tế học, khi một đại bàng chúa làm tổ, cả một hệ sinh thái cộng sinh khổng lồ sẽ hình thành. Vũng Áng trở thành công xưởng sản xuất đồng nghĩa với việc hàng triệu tấn nguyên liệu và hàng hóa cần lưu thông, buộc hạ tầng giao thông từ Nam ra Bắc phải nhanh chóng hoàn thiện.

KCN VSIP Hà Tĩnh với loạt lĩnh vực sản xuất mũi nhọn hứa hẹn hút đầu tư triệu USD

Không lép vế trước cực tăng trưởng phía Nam, phía Bắc Hà Tĩnh cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ nhờ bàn tay của những ông lớn. Sự xuất hiện của VSIP với dự án KCN Bắc Thạch Hà (1.500 tỷ đồng) chính là đòn bẩy mạnh mẽ, biến dải đất dọc Quốc lộ 1A thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao.

Trong mạng lưới kết nối đó, huyện Đức Thọ sở hữu vị thế đặc biệt với vai trò "ngã ba Đông Dương". Nằm trên trục Quốc lộ 8A - cửa ngõ ngắn nhất thông thương sang Lào và Thái Lan, đồng thời sở hữu Ga Yên Trung - đầu mối đường sắt trọng điểm của tỉnh, Đức Thọ đóng vai trò như một trạm trung chuyển hàng hóa huyết mạch.

Đặc biệt, trong bối cảnh những đơn vị vận tải lớn như Viettel Post đang xúc tiến nghiên cứu đầu tư trung tâm kho vận quy mô lớn tại Hà Tĩnh, vai trò của khu vực Bắc Hà Tĩnh càng trở nên quan trọng. Giới quan sát nhận định, nơi nào hội tụ đủ các yếu tố về hạ tầng giao thông đa phương thức (đường bộ, đường sắt) và khu công nghiệp, nơi đó sẽ hình thành nên các đô thị thương mại sầm uất.

Sự phát triển của Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh và hoạt động nhộn nhịp tại Ga Yên Trung đã kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao về làm việc và sinh sống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hạ tầng dịch vụ, thương mại và lưu trú tại địa phương vẫn chưa phát triển tương xứng.

ROX Living Đức Thọ: Tọa độ chiến lược ngay cửa ngõ giao thương

ROX Living Đức Thọ xuất hiện đúng thời điểm thị trường đang thiếu hạ tầng dịch vụ, thương mại và lưu trú để bắt kịp tiến độ lấp đầy của các khu công nghiệp. Dự án toạ lạc ngay mặt tiền đường Yên Trung, kẹp giữa ga đường sắt và KCN Bắc Hồng Lĩnh mang đến cơ hội đón dòng tiền hoàn hảo. Sự hiện diện của dự án đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tư duy sở hữu bất động sản của người dân địa phương: từ thói quen tích lũy đất nền chờ tăng giá sang nhu cầu thụ hưởng giá trị sống thực ngay tại ngôi nhà của mình.

Khi tầng lớp trung lưu tại Hà Tĩnh gia tăng nhanh chóng nhờ làn sóng công nghiệp hóa, những khu đô thị được quy hoạch bài bản, vận hành chuyên nghiệp sẽ trở thành “thỏi nam châm” hút dòng dịch chuyển cư dân cơ học từ các vùng lân cận về sinh sống.

ROX Living Đức Thọ - “thỏi nam châm” hút dòng tiền ngay cửa ngõ giao thương trọng yếu của Hà Tĩnh

Tại đây, những không gian sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh hay các trung tâm thương mại sầm uất được bố trí hài hòa, kiến tạo nên một hệ sinh thái khép kín. Về dài hạn, chính sức sống nội tại và khả năng lấp đầy nhanh chóng của một đô thị “sáng đèn” sẽ là bệ phóng vững chắc nhất cho đà tăng trưởng giá trị bất động sản, vượt xa tính thanh khoản bấp bênh của những cơn sốt đất ảo nhất thời.

Đáng chú ý, ROX Living Đức Thọ đã hoàn thiện hạ tầng, có pháp lý sở hữu lâu dài và sẵn sàng đưa vào sử dụng, yếu tố được giới đầu tư đánh giá cao trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên giá trị khai thác thực thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.Với vai trò là đơn vị phát triển, ROX Living – thương hiệu đã hiện diện tại nhiều địa phương trên cả nước được xem là bảo chứng về năng lực triển khai và vận hành khu đô thị theo hướng bền vững. Sở hữu ROX Living Đức Thọ lúc này không chỉ là mua một bất động sản, mà là mua "cổ phần" trong sự thịnh vượng của thủ phủ logistics mới.

