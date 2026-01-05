Báo quốc tế: Vinhomes Green Paradise là “tài sản trăm năm có một, không thể tái lập ở bất kỳ đâu”

(Ngày Nay) - Truyền thông quốc tế dành nhiều lời khen cho siêu đô thị Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), xem đây là “bất động sản trăm năm có một, không thể sao chép hay tái lập ở bất kỳ địa điểm nào khác trên thế giới”, và “xác lập chuẩn mực hiếm có trên phạm vi toàn cầu trong lĩnh vực bất động sản ESG”.

Lợi thế cạnh tranh tuyệt vời của Vinhomes Green Paradise

Thị trường bất động sản quốc tế đang bước vào một chu kỳ tái cấu trúc sâu rộng, nơi quy mô và lợi nhuận ngắn hạn dần được thay thế bằng những giá trị về phát triển bền vững.

Theo OneStop ESG, diễn đàn quốc tế quy mô lớn về ESG, hiện nay các dự án đáp ứng chuẩn ESG++ chỉ chiếm không đến 1% trên toàn cầu. Điều này khiến những dự án đạt chuẩn, như Vinhomes Green Paradise, trở thành một “tài sản chiến lược” thay vì chỉ mang giá trị bất động sản thông thường.

Các chuyên gia đánh giá cao Vinhomes Green Paradise nhờ hội tụ nhiều yếu tố đặc thù, từ vị trí địa lý khó sao chép, mô hình quy hoạch “tất cả trong một” quy mô lớn, đến việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG++ ở mức vượt xa mặt bằng chung của thế giới. Sự hội tụ này đã hình thành một lợi thế cạnh tranh gần như tuyệt đối cho siêu đô thị.

“Vinhomes Green Paradise đang được nhìn nhận nhưmột mô hình tiêu biểu cho làn sóng tái định nghĩa giá trị dài hạn của bất động sản toàn cầu. Tọa lạc tại Cần Giờ, khu vực ven biển có vị trí chiến lược, gắn kết trực tiếp với trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, dự án ra mắt đúng vào thời điểm dòng vốn quốc tế đang tái cấu trúc theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào số ít tài sản có chất lượng vượt trội”, OneStop ESG phân tích. “Với sự khan hiếm mang tính cấu trúc và nền tảng ESG ở cấp độ cao, dự án có thể mở ra biên độ gia tăng giá trị lớntrong dài hạn cho những nhà đầu tư tham gia từ giai đoạn đầu”.

Khi các chuẩn mực ESG++ trở thành khung tham chiếu mới cho giá trị đô thị bền vững, những dự án hội tụ đủ các yếu tố - môi trường, quản trị, xã hội, công nghệ và vị thế không thể sao chép - sẽ định hình chân dung của những thành phố đáng sống nhất thế giới tiếp theo.

“Vinhomes Green Paradise đãtrở thành ‘chuẩn mực hiếm có’ trên bản đồ toàn cầu của các tài sản đô thị bền vững”, OneStop ESG viết.

Tọa độ sáng giá đón đầu làn sóng vốn ngoại đổ về Việt Nam và châu Á

Sức hút của Vinhomes Green Paradise càng tăng khi đặt trong bối cảnh bất động sản hạng sang tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang trở thành bến đỗ ưu tiên của dòng vốn quốc tế.

Cuối năm 2024, khi Hines công bố báo cáo “Why Asia Now” (tạm dịch: Ngay lúc này, vì sao lại là châu Á), thông điệp cốt lõi được đưa ra rất rõ ràng: Câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn nhất của thế giới đang dịch chuyển về phương Đông. Trong bức tranh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm nhấn ngày càng rõ nét, chuyển mình từ “ngôi sao mới nổi” thành lực hút thực sự cho dòng vốn toàn cầu.

Cụ thể hơn, trong bài viết: “Viên ngọc chờ sáng của Việt Nam: Cần Giờ trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM”, tạp chí về du lịch Travel And Tour World nhận định, Cần Giờ đang “thức giấc”, trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu. Tại đây, Vinhomes Green Paradise xuất hiện như một dự án đầy hứa hẹn đã đưa Cần Giờ lên bản đồ bất động sản thế giới, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh sống, đầu tư, kinh doanh và đặc biệt là nghỉ hưu, lưu giữ giá trị cho thế hệ sau.

Thực tế, Vinhomes Green Paradise đã tạo tiếng vang trên trường quốc tế khi trở thành ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders phát động. Đây không chỉ cột mốc mang tính biểu tượng, còn là lời khẳng định cho niềm tin đặt vào một dự án đầy triển vọng, giàu tiềm năng phát triển trong bức tranh đô thị thời đại mới. Theo mạng lưới các tập đoàn truyền thông hàng đầu châu Á Asia News Network (ANN), với cấu trúc địa lý độc đáo, mặt hướng biển, lưng tựa vào khu dự trữ sinh quyển hàng triệu năm tuổi của Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise “được nhìn nhận như một dự án bất động sản chỉ có một lần trong một thế kỷ”.

“Đây là tài sản khan hiếm bậc nhất, không thể sao chép, không thể tái cấu trúc, và không thể tái lập ở bất kỳ địa điểm nào khác trên thế giới”, ANN nhận định.

Vinhomes Green Paradise ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế khi được công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Giới chuyên gia cũng cho rằng sự trỗi dậy của châu Á, động lực tăng trưởng của Việt Nam, và sự “trỗi dậy” của Cần Giờ không phải những mạch phát triển rời rạc, mà là những chuyển động song hành, cùng kiến tạo một kỷ nguyên đầu tư mới.

“Đó chính là kỷ nguyên của sự bứt phá của giá trị, khi các lực lượng kinh tế, chính sách, dân số và dòng vốn toàn cầu đồng pha để đẩy bất động sản bước sang một mặt bằng định giá hoàn toàn mới. Vì thế, câu hỏi lúc này không còn là liệu Việt Nam có vươn lên dẫn dắt, hay Cần Giờ có chuyển mình hay không. Những điều đó đang diễn ra. Câu hỏi duy nhất còn lại là: Ai sẽ đủ tầm nhìn để nắm bắt một khoảnh khắc mà có thể phải chờ thêm cả một thế kỷ mới có thể lặp lại?”, ANN đặt vấn đề.