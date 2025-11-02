Hoàn trả hơn 37 tỷ đồng học phí thu không đúng quy định tại Đại học Thủ Dầu Một

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết luận kiểm toán giai đoạn 2015-2021 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, xác định đơn vị thu không đúng quy định hơn 37 tỷ đồng trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022.
Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Theo đó, sinh viên đang theo học sẽ được trừ khoản hoàn trả vào học phí năm học 2025-2026. Đối với sinh viên đã tốt nghiệp, nghỉ học hoặc tạm dừng học, trường sẽ chi trả trực tiếp sau khi người học hoàn tất các khoản nợ (nếu có) và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, gồm căn cước công dân, số tài khoản và tên ngân hàng. Nhà trường cũng lưu ý, số tài khoản phải là của sinh viên, đang còn sử dụng, không chấp nhận tài khoản mượn.

Thời hạn cập nhật thông tin đến hết ngày 30/11/2025. Sau thời điểm này, trường sẽ không giải quyết hoàn trả đối với trường hợp không cung cấp đúng, đủ thông tin theo hướng dẫn. Số tiền không thể chi trả sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Nhà trường sẽ đối chiếu dữ liệu và thực hiện chi trả chậm nhất trước ngày 15/12/2025.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết luận kiểm toán giai đoạn 2015-2021 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, xác định đơn vị thu không đúng quy định hơn 37 tỷ đồng trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022. Sau khi có kết luận, trường đã nộp toàn bộ số tiền vào ngân sách.

Lý giải việc thu sai và hoàn trả, đại diện Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, thời điểm thu học phí, đơn vị chưa thực hiện tự chủ, vẫn nhận ngân sách hỗ trợ. Giai đoạn chuyển tiếp sang tự chủ tài chính khiến phát sinh chênh lệch. Sau khi nộp ngân sách theo kết luận kiểm toán, trường tiếp tục thực hiện các bước hoàn trả cho sinh viên theo quy định.

Trong đợt đầu, trường đã hoàn tất thủ tục và chuyển hơn 21 tỷ đồng cho trên 10.000 sinh viên. Theo đại diện lãnh đạo nhà trường, việc hoàn trả kéo dài do phải rà soát danh sách, xác minh tài khoản sinh viên và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của Nhà nước.

PV
Hoàn trả học phí học phí thu sai quy định Đại học Thủ Dầu Một

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

APEC 2025: Chuyển tải thông điệp về tầm nhìn, định hướng và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của Việt Nam
APEC 2025: Chuyển tải thông điệp về tầm nhìn, định hướng và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của Việt Nam
(Ngày Nay) - Tối 1/11, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 tại thành phố Gyeongju và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung.
Phát hiện đột phá về "chìa khóa" làm chậm quá trình lão hóa
Phát hiện đột phá về "chìa khóa" làm chậm quá trình lão hóa
(Ngày Nay) - Ngày 29/10, Đại học Ben-Gurion ở Negev (Israel) công bố phát hiện đột phá về một nhóm tế bào miễn dịch đặc biệt, được cho là có khả năng làm chậm quá trình lão hóa sinh học. Thông tin này được Đại học Ben-Gurion ở Negev công bố vào ngày 29/10.
Photo Hanoi’25 – Khi Thủ đô sống cùng hơi thở nhiếp ảnh
Photo Hanoi’25 – Khi Thủ đô sống cùng hơi thở nhiếp ảnh
(Ngày Nay) - Sáng 1/11, tại Không gian nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Liên hoan nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’25 chính thức khai mạc, mở đầu cho một tháng Thủ đô sống trọn trong nhịp điệu của nghệ thuật thị giác. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, là hoạt động văn hóa trọng điểm khép lại năm 2025 với tinh thần giao lưu, sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Gian trưng bày nghệ thuật múa rối của Nhà hát Múa rối Việt Nam trong lòng Hội chợ mùa Thu 2025.
Gian trưng bày nghệ thuật múa rối Việt Nam: Điểm nhấn văn hóa tại Hội chợ Mùa Thu
(Ngày Nay) - Được thiết kế như “thủy đình thu nhỏ” với hình ảnh những con rối ngộ nghĩnh, gian trưng bày nghệ thuật múa rối của Nhà hát Múa rối Việt Nam trong lòng Hội chợ Mùa Thu 2025, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) trở thành “điểm nhấn văn hóa”, giữa hàng trăm gian trưng bày thương mại, thu hút đông đảo khách tham quan.