Hoàng Thứ Jewelry: Những câu hỏi về nguồn gốc kim cương và dấu hiệu gian lận thuế

(Ngày Nay) - Trong cơn biến động của thị trường, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Thứ chọn cách tạm đóng cửa thương hiệu Hoàng Thứ Jewelry, để lại khoảng trống về nguồn gốc kim cương và giấu hiệu gian lận thuế.

Trước khi tạm đóng cửa, trong quá trình vận hành, Hoàng Thứ Jewelry có giới thiệu “HOÀNG THỨ Jewelry là thương hiệu kinh doanh gia đình uy tín gần 30 năm cho dòng sản phẩm trang sức cao cấp chuyên về kim cương thiên nhiên và các loại đá quý.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Thứ được thành lập vào ngày 26/3/2018, như vậy tính đến nay là khoảng 8 năm. Điều đó có thể hiểu rằng Hoàng Thứ Jewelry hoạt động ở hình thái hộ kinh doanh trước khi “lên” công ty vào năm 2018.

Những câu hỏi về nguồn gốc kim cương

Vấn đề là, theo dữ liệu xuất nhập khẩu mà phóng viên có được, vào tháng 3/2023, Hoàng Thứ Jewelry mới lần đầu tiên nhập khẩu kim cương từ nước ngoài, bởi nhà cung cấp Diarise HK Ltd.

“Vậy, từ trước khi lần nhập khẩu kim cương đầu tiên, Hoàng Thứ Jewelrysử dụng kim cương từ nhà cung cấp nào tại Việt Nam để bán ra thị trường?” - phóng viên đặt câu hỏi, nhưng chưa được Hoàng Thứ Jewelry phản hồi.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, cũng như được bạn đọc/khách hàng của Hoàng Thứ Jewelry cung cấp, phóng viên phát hiện một số vấn đề bất thường quanh một số sản phẩm kim cương của Hoàng Thứ Jewelry.

Đây là những sản phẩm kim cương được giám định chất lượng bởi P-Lab - đơn vị vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố trong vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương.

Cụ thể, các viên kim cương mang số GIA 6401080383 (cấp ngày 21/8/2021), 6395576373 (cấp ngày 22/7/2021), 2221059882 (cấp ngày 7/10/2021), 5413320660 (cấp ngày 18/11/2021), 6382517455 (cấp ngày 3/5/2021), 6372337752 (cấp ngày 28/1/2021), 1226008613 (cấp ngày 9/9/2021), 5423261240 (cấp ngày 20/10/2022) và 7462160366 đều không có dữ liệu nhập khẩu.

Thời điểm được cấp số GIA (trừ số GIA 7462160366) diễn ra trước khi Hoàng Thứ Jewelry lần đầu tiên nhập khẩu kim cương là tháng 3/2023.

Đối với một số viên kim cương khác, dữ liệu xuất nhập khẩu chỉ thể hiện hành trình từ Ấn Độ sang Hong Kong, nhưng không ghi nhận chặng tiếp theo từ Hong Kong về Việt Nam.

Chẳng hạn, viên kim cương mang số GIA 7481149865 được Uniblue (HK) Ltd nhập khẩu vào Hong Kong ngày 27/12/2023 từ Diaclust của Ấn Độ. Tuy nhiên, dữ liệu xuất nhập khẩu không thể hiện Uniblue (HK) Ltd. hoặc một doanh nghiệp khác tiếp tục xuất khẩu viên kim cương này từ Hong Kong về Việt Nam.

Tương tự, viên kim cương mang số GIA 6482704358 được Raj Diam HK Ltd nhập khẩu vào Hong Kong ngày 5/4/2024 từ Diaclust của Ấn Độ. Sau thời điểm này, không có dữ liệu cho thấy viên kim cương được xuất khẩu từ Hong Kong về Việt Nam.

Hay như viên kim cương mang số GIA 3485750617 được Jiya Gems (HK) Ltd nhập khẩu vào Hong Kong ngày 21/3/2024 từ Ratnakala Export Pvt Ltd của Ấn Độ. Tuy nhiên, không ghi nhận giao dịch xuất khẩu tiếp theo của viên kim cương này từ Hong Kong sang Việt Nam.

Trong khi đó, viên kim cương mang số GIA 2497409511 được Hrishi Diam Ltd nhập khẩu vào Hong Kong ngày 27/6/2024 từ Diaclust của Ấn Độ. Tương tự ba trường hợp trên, dữ liệu không thể hiện việc viên kim cương này sau đó được xuất khẩu từ Hong Kong về Việt Nam.

Như vậy, dữ liệu đang thể hiện hai nhóm trường hợp cần được làm rõ. Nhóm thứ nhất gồm chín viên kim cương không tìm thấy bất kỳ dữ liệu nhập khẩu nào. Nhóm thứ hai gồm bốn viên kim cương có dấu vết được đưa từ Ấn Độ vào Hong Kong, nhưng không có dữ liệu thể hiện chặng vận chuyển hoặc xuất khẩu tiếp theo từ Hong Kong về Việt Nam.

Dấu hiệu gian lận thuế

Tất cả kim cương ở trên khi tra số GIA trên trang GIA.edu đều cho ra kết quả, điều đó chứng tỏ các số GIA là có thật. Tuy nhiên, việc số GIA có thật đó có “khớp” với sản phẩm kim cương của Hoàng Thứ Jewelry hay không là vấn đề cần được làm rõ.

Do đó, phóng viên đã gửi nội dung để trao đổi, làm rõ các thông tin về các viên kim cương này, nhưng chưa được Hoàng Thứ Jewelry phản hồi. Các sản phẩm kim cương có số GIA này của Hoàng Thứ Jewelry do P-Lab cấp giấy chứng nhận giám định. Trong vụ việc 28.000 viên kim cương lậu, P-Lab được xác định là “tẩy” GIA, cấp chứng nhận P-Lab để hợp thức hóa kim cương lậu.

Đáng chú ý, một số khách hàng từng mua hàng của Hoàng Thứ Jewelry cho biết khi mua hàng, số tài khoản nhận tiền bán hàng là số tài khoản cá nhân chứ không phải số tài khoản công ty.

Số tài khoản cá nhân mà Hoàng Thứ Jewelry dùng để nhận tiền từ khách hàng là số tài khoản 28787xx mở tại Techcombank của bà Mai Phương Anh - CEO Hoàng Thứ Jewelry.

Theo quy định về quản lý thuế, đây là hành tiềm ẩn rủi ro pháp lý về thuế, dễ bị cơ quan thuế xử phạt về hành vi trốn thuế hoặc gian lận doanh thu. “|Vậy tại sao Hoàng Thứ Jewelry không dùng số tài khoản của công ty để nhận tiền từ khách hàng, mà dùng số tài khoản cá nhân của bà Mai Phương Anh?” - Phóng viên đặt câu hỏi, nhưng cũng chưa nhận được phản hồi.

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