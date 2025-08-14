Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác nhân sự

(Ngày Nay) - Sáng 14/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác nhân sự.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội biểu quyết. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách chỉ định đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu và phân bổ nhân sự dự kiến Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Thời gian từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV chỉ còn hơn 5 tháng nữa. Thời gian tới, Quốc hội phải tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cùng với đó là chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và các hoạt động tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuẩn bị tốt nhất cho nội dung các văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ Quốc hội vào đầu tháng 9 tới; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới.

