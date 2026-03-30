Hội nghị Trung ương 2: Tăng cường năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

(Ngày Nay) - Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV đã thống nhất rất cao đối với những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, trong đó có những giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thống nhất của Trung ương Đảng

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh ở ngay nội dung đầu tiên là công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới cần tiếp tục được chú trọng, tăng cường, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao bản lĩnh, tính tiền phong, tính chiến đấu và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện thật nghiêm túc, nhất quán “Bốn kiên định” về chính trị, tư tưởng.

Bốn kiên định đó là: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Và Tổng Bí thư cũng khẳng định Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng được ban hành trong Hội nghị lần này chính là sự cụ thể hóa “Bốn kiên định” nêu trên.

Một trong những giải pháp quan trọng liên quan đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là việc Trung ương đã đồng ý chủ trương chuyển Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Như chúng ta cũng đã biết, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các hình thức tác động phi truyền thống, đặc biệt là tác động trái chiều đến tư tưởng, thông tin, nhận thức gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi; khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực. Điều này đòi hỏi yêu cầu cấp bách là tiếp tục phải tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với các lĩnh vực then chốt.

Thực tiễn cho thấy, khoa học cơ bản, chiến lược, truyền thông quốc gia không còn là lĩnh vực chuyên môn thuần tuý, mà đã trở thành một bộ phận quan trọng, liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, tham gia hình thành, định hướng dư luận xã hội.

Ba cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia TTXVN, VTV, VOV là các trụ cột của hệ thống thông tin, truyền thông quốc gia, giữ vai trò chủ lực trong việc tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới; định hướng dư luận xã hội; lan tỏa và bảo đảm thông tin chính thống; thực hiện thông tin đối nội và đối ngoại, nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước.

Hai Viện hàn lâm khoa học là các trung tâm nghiên cứu khoa học trình độ cao của quốc gia, giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện đường lối của Đảng; tư vấn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, văn hóa, con người...

Đáng chú ý là cả 5 cơ quan đều trực tiếp tham gia vào quá trình hình thành, phát triển hệ tư tưởng, hệ giá trị và nhận thức xã hội, những lĩnh vực cốt lõi gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó, khi các cơ quan này là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương sẽ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thống nhất của Trung ương đối với lĩnh vực then chốt về tư tưởng, thông tin và nghiên cứu khoa học chiến lược; phát huy đầy đủ vai trò chủ lực trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, hệ tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận; đảm bảo hoạt động nghiên cứu phù hợp với chủ trương tự chủ chiến lược, dẫn dắt đột phá phát triển khoa học, công nghệ trong nước, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách và quá trình ra quyết định ở cấp chiến lược.

Quyết định mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV đã bày tỏ: Việc chuyển 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia sang trực thuộc Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định sự đổi mới về tư duy, phương pháp, cách thức của Đảng trong lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, báo chí truyền thông trong giai đoạn hiện nay. Định vị mới này sẽ tăng cường sự lãnh đạo tập trung, trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Đảng với hoạt động của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia; đáp ứng nhu cầu thông tin của khán, thính, độc giả. Đây cũng là điều kiện để 3 cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, chủ lực, chủ công trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, dựa trên những thế mạnh cốt lõi và truyền thống.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đánh giá đây là quyết định mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Năm cơ quan này đại diện cho các trụ cột quan trọng về truyền thông quốc gia, khoa học xã hội và khoa học công nghệ. Việc đặt các trụ cột đó dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cho thấy Đảng xác định đây là những lĩnh vực nền tảng của quyền lực mềm và năng lực cạnh tranh quốc gia, cần được lãnh đạo thống nhất từ cấp cao nhất; qua đó góp phần gia tăng sức mạnh của Đảng và thúc đẩy sự phát triển của đất nước nhanh hơn, mạnh hơn.

Cùng chung quan điểm, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận xét: Đây là một quyết định có tầm chiến lược, tạo điều kiện đặc biệt thuận lợi để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát huy sứ mệnh và thế mạnh khoa học của mình. Khi các nghiên cứu của Viện Hàn lâm được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, khoảng cách giữa tư duy lý luận và định hướng chính trị, giữa khoa học cơ bản và thực tiễn phát triển sẽ được rút ngắn đáng kể. Đó chính là điều kiện nền tảng để biến “bốn kiên định” từ nguyên tắc chính trị thành hành động nghiên cứu và tư vấn chính sách thực chất.

Như vậy, với sự hợp lực của ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia và hai Viện Hàn lâm, những quyết sách của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng và hoạch định chiến lược phát triển sẽ sớm được hiện thực hóa theo đúng tinh thần hành động mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đ