Chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

(Ngày Nay) - Ngày 2/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng và sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá KPI giải ngân vốn đầu tư công nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân. Kết quả chấm điểm KPI cũng cần trở thành một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và công tác thi đua, khen thưởng.

Đại diện cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo phương án chấm điểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, dự kiến sẽ chấm theo 2 mốc thời gian là chấm điểm định kỳ hằng tháng và cả năm. Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là bộ chấm điểm chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân được Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với kết quả chấm điểm hằng tháng nhằm phục vụ biểu dương các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân tốt và đôn đốc, nhắc nhở các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân chưa tốt.

Đối với cả phương án chấm điểm hằng tháng và cả năm sẽ tập trung vào 2 nguồn vốn đầu tư công là nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm và kế hoạch vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ các năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch.

Về chỉ tiêu chấm điểm, đối với chấm điểm định kỳ hằng tháng: Tổng điểm là 100 điểm; gồm 3 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm: Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước tính đến hết tháng (45 điểm); Số kế hoạch vốn đã giải ngân trong tháng so với số kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng (45 điểm); Chấp hành chế độ báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính (gọi tắt là chấp hành chế độ báo cáo) (10 điểm).

Đối với chấm điểm cả năm, tổng điểm là 100 điểm; gồm 2 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm như sau: Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn so với tỷ lệ giải ngân cả nước phải hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (90 điểm) và chấp hành chế độ báo cáo (10 điểm).

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu giải ngân theo hướng số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống Kho bạc Nhà nước và các nền tảng quản lý công việc, bảo đảm số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và có thể theo dõi gần như theo thời gian thực. Việc chuẩn hóa, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan được xem là điều kiện quan trọng để triển khai hiệu quả bộ KPI, đồng thời giảm tối đa việc tổng hợp, báo cáo thủ công, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất xây dựng các ngưỡng đánh giá cụ thể để phân loại kết quả giải ngân, qua đó tạo cơ sở khách quan cho việc chấm điểm, xếp hạng và so sánh giữa các cơ quan, đơn vị. Mục tiêu cuối cùng của việc áp dụng KPI không chỉ là đánh giá kết quả thực hiện mà còn tạo áp lực tích cực, thúc đẩy các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Một số ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án đánh giá đối với trường hợp điều chuyển vốn, bổ sung vốn trong năm hoặc các dự án có nhiều chủ thể tham gia thực hiện.

Thí điểm 2 tháng trước khi triển khai chính thức

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng hàng năm để phát triển kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Do đó, việc ban hành quy định về phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công là rất cần thiết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm, không chỉ có lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, sắp tới, Chính phủ cũng nghiên cứu việc áp dụng phương pháp tính KPI đối với một số nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ và nêu cao tinh thần chủ động của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Qua báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán; rà soát lại để làm sao việc tính toán phục vụ chấm điểm KPI đơn giản nhất có thể. Việc tính toán, đánh giá, chấm điểm được thực hiện hằng tháng và đánh giá sâu theo quý.

Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng hình thức văn bản theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6/6/2026.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Tài chính rà soát kỹ các nội dung được loại trừ khi tính điểm giải ngân, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và công bằng, công khai, minh bạch.

Phó Thủ tướng nêu rõ, sẽ thực hiện thí điểm việc chấm điểm từ tháng 7-9/2026, sau đó là triển khai chính thức.