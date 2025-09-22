Hơn 200 cán bộ, chiến sỹ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

(Ngày Nay) - Theo Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trong đợt xuất quân lần này có 63 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và 184 cán bộ, chiến sỹ của Đội Công binh số 4.

Sáng 22/9, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và điểm cầu trực tuyến ở Hội trường Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS) và khu vực Abyei (UNISFA).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng; đại diện Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng các nước tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết trong 11 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 1.300 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hòa đồng với nhân dân sở tại của các chiến sỹ mũ nồi xanh Việt Nam đã góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ,” “Công an nhân dân” yêu chuộng hòa bình.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 khi triển khai tới địa bàn cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Liên hợp quốc.

Ông yêu cầu cán bộ, nhân viên hai đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” để hình ảnh người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trong mắt bạn bè quốc tế và người dân sở tại.

“Là những sứ giả hòa bình của Việt Nam, các đồng chí cần quán triệt sâu sắc quan điểm "giúp bạn chính là tự giúp mình" của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tô thắm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình trong mắt bạn bè quốc tế," Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhắn nhủ.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trong đợt xuất quân lần này có 63 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và 184 cán bộ, chiến sỹ của Đội Công binh số 4.

100% cán bộ, nhân viên đã hoàn tất công tác chuẩn bị về chuyên môn, kỹ thuật, nắm chắc quy định của Liên hợp quốc, của Phái bộ, luật pháp quốc gia sở tại, pháp luật Việt Nam, kỷ luật quân đội, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.