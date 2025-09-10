Việt Nam khẳng định cam kết đối với tương lai hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

(Ngày Nay) - Việt Nam cam kết tăng cường đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tập trung bảo vệ cộng đồng sở tại, hỗ trợ giải quyết xung đột và phát huy sáng kiến hòa bình quốc tế.

Ngày 9/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên thảo luận mở về “Tương lai hoạt động hòa bình của Liên hợp quốc” theo sáng kiến của Hàn Quốc (nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 9/2025), phối hợp với Đan Mạch và Pakistan.

ác Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách Gìn giữ hòa bình và chính trị, cùng đại diện hơn 70 nước, đã phát biểu tại phiên thảo luận, trong đó đều khẳng định hoạt động gìn giữ và xây dựng hoà bình Liên hợp quốc là công cụ thiết yếu hỗ trợ giải quyết xung đột, thúc đẩy các tiến trình chính trị và bảo vệ thường dân.

Hầu hết đại biểu đánh giá hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đang đứng trước nhiều thách thức, từ môi trường an ninh và địa chính trị phức tạp, nguồn lực tài chính hạn chế, cho đến các mối đe dọa ngày càng tăng đối với an toàn của các lực lượng gìn giữ hòa bình.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh hoạt động gìn giữ hòa bình là một trong những minh chứng cụ thể và rõ nét nhất của chủ nghĩa đa phương, song cần có sự điều chỉnh và thích ứng hiệu quả hơn với bối cảnh quốc tế mới.

Trên cơ sở đó, Trưởng Phái đoàn Việt Nam đề xuất 4 nhóm giải pháp cần ưu tiên triển khai trong thời gian tới.

Một là, hoạt động gìn giữ hòa bình cần đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, xác định đó là nhiệm vụ trung tâm, để các phái bộ thực sự trở thành chỗ dựa cho cộng đồng sở tại.

Hai là, Liên hợp quốc và các phái bộ cần tăng cường hơn nữa các nỗ lực hòa giải, thúc đẩy ngoại giao phòng ngừa và phát huy các sáng kiến của Tổng Thư ký, nhằm giúp giải quyết xung đột từ gốc rễ, thay vì chỉ dừng lại ở quản lý khủng hoảng.

Ba là, các quốc gia thành viên cần thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ tài chính, gắn cam kết với hành động cụ thể.

Thứ tư là, Liên hợp quốc cần tăng cường tổng kết và rút kinh nghiệm từ các hoạt động trong những thập kỷ qua, bao gồm cả gìn giữ hoà bình và xây dựng hòa bình hậu xung đột, làm cơ sở để áp dụng linh hoạt vào việc triển khai nhiệm vụ trong hoàn cảnh mới.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định qua hơn 1 thập kỷ trực tiếp tham gia hoạt động hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam luôn tin tưởng chủ nghĩa đa phương là con đường vững chắc để đạt được và duy trì nền hòa bình quốc tế bền vững.

Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác vì mục tiêu gìn giữ hòa bình và an ninh toàn cầu.