Hơn 400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ

(Ngày Nay) - Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) đã chủ động triển khai các phương án, tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhu cầu tụ họp, liên hoan gia tăng kéo theo tình trạng sử dụng rượu bia. Nhận định nhiều người vẫn chủ quan điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào các khung giờ trưa và đêm tối, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) đã chủ động triển khai các phương án, tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), trong hai ngày 25 và 26/4, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 429 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 5 trường hợp điều khiển ô tô, 397 trường hợp điều khiển mô tô và 27 trường hợp phương tiện khác. Tổng số tiền xử phạt lên tới hơn 2,83 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện và xử lý 199 xe khách vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: dừng đỗ sai quy định (182 trường hợp); đi vào đường cấm; đi vào làn khẩn cấp; vượt đèn đỏ…

Trưa 27/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Công an phường Đống Đa triển khai tổ công tác làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực Thái Thịnh - Tây Sơn (phường Đống Đa, Hà Nội) tập trung kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trong vòng 1 giờ 30 phút, tổ công tác đã phát hiện và xử lý 8 trường hợp vi phạm. Trong số này, 3 trường hợp vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở; 4 trường hợp trong khoảng từ 0,25 đến dưới 0,4 mg/l; 1 trường hợp vượt quá 0,4 mg/l khí thở. Nhiều trường hợp tỏ ra bất ngờ khi bị kiểm tra. Điển hình là anh P.V.P (sinh năm 1981) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36B2-057.XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,446 mg/l khí thở. Làm việc với lực lượng chức năng, anh P cho biết, ngày nghỉ lễ nên có hẹn bạn bè đi cà phê, sau đó phát sinh việc uống bia, do chủ quan nên anh P vẫn điều khiển phương tiện.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục duy trì, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an, an toàn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, với phương châm “không có vùng cấm, không ngoại lệ”; mục tiêu là kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.

