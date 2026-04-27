Hà Nội hoàn thành 95% các dự án chống ngập khẩn cấp trước mùa mưa 2026

(Ngày Nay) - Sau 75 ngày, đêm thi công khẩn trương, liên tục “3 ca, 4 kíp”, thành phố Hà Nội đã hoàn thành 95% khối lượng của 3 dự án chống ngập cấp bách, với 36/40 hạng mục cơ bản hoàn thành, sẵn sàng vận hành thử trước mùa mưa năm 2026.
Thi công dự án chống ngập tại ngã tư Lý Thường Kiệt-Phan Chu Trinh.
Ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội vừa cho biết, trước tình trạng ngập úng đô thị ngày càng nghiêm trọng do mưa lớn cực đoan và tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phố đã xác định chống úng ngập là một trong 5 “điểm nghẽn” lớn cần tập trung xử lý.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố làm chủ đầu tư 3 dự án khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, bảo đảm chống úng ngập đô thị trong mùa mưa năm nay.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ vào cuối năm 2025, Trung tâm đã phối hợp các đơn vị tư vấn khẩn trương khảo sát hiện trạng, lập phương án thiết kế và triển khai thi công đồng loạt 40 hạng mục gồm nâng cấp hệ thống thoát nước; đầu tư, cải tạo các trạm bơm; xây dựng 2 bể điều tiết; sửa chữa lớn trạm bơm Yên Sở.

Mặc dù quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do thời gian gấp, nhiều điểm thi công phân tán, vật tư khan hiếm, giá nhiên liệu biến động và vướng mắc giải phóng mặt bằng, song các đơn vị thi công đã nỗ lực tối đa để bảo đảm tiến độ.

Đến ngày 26/4/2026, hàng loạt hạng mục trọng điểm đã cơ bản hoàn thành và đủ điều kiện vận hành thử. Trong đó, nhiều trạm bơm tại các hồ nội đô như: Thủ Lệ, Đầm Chuối, Đống Đa, Đền Lừ, Thành Công, Tai Trâu, Nghĩa Tân, Công viên Cầu Giấy, Thanh Liệt, Mai Dịch đã được lắp đặt bổ sung máy bơm công suất lớn nhằm tăng khả năng điều tiết mực nước.

Hai bể điều tiết tại chợ Hàng Da dự kiến sẽ hoàn thành kỹ thuật trước ngày 30/4.

Đặc biệt, 4 trạm bơm mới tại khu vực phía tây thành phố gồm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3, Đồng Tép và Bắc An Khánh cũng đã hoàn thiện, với tổng công suất hàng chục m³/giây. Các công trình này sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực trọng điểm như Đại lộ Thăng Long, Vinhomes Smart City, Geleximco, Nam An Khánh, Tây Mỗ, Xuân Phương và các khu dân cư lân cận.

Theo kế hoạch, ngày 28/4, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội sẽ phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt đóng điện, vận hành và chạy thử các trạm bơm điều tiết mực nước tại hồ cũng như các trạm bơm tiêu thoát nước. Bốn hạng mục còn lại, gồm sửa chữa hệ thống cống, mương tiêu thoát nước và 2 bể điều tiết tại chợ Hàng Da, gầm cầu chui Bắc Đuống, sẽ hoàn thành thông tuyến kỹ thuật trước ngày 30/4.

Sau khi hoàn tất vận hành thử, chủ đầu tư tiếp tục triển khai các hạng mục hoàn thiện như hoàn trả vỉa hè, lắp đặt lan can, trồng cây xanh..., phấn đấu hoàn thành toàn bộ 3 dự án và đưa vào khai thác chính thức trước ngày 15/5/2026.

Việc các dự án chống ngập khẩn cấp được đẩy nhanh tiến độ sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho Hà Nội, giảm thiểu tình trạng ngập úng tại các khu vực trọng điểm, bảo đảm đời sống dân sinh và giao thông đô thị trước mùa mưa bão năm 2026.

(Ngày Nay) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, trên nền tảng nguồn lực di sản được bổ sung và không gian văn hóa giàu bản sắc, các địa phương kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và khai thác giá trị truyền thống, từng bước hình thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa phục vụ phát triển du lịch.
(Ngày Nay) - Tối 25/4, tại Cung Thể thao Điền kinh (Hà Nội), đêm nhạc "Vé về thanh xuân" đã tái hiện hành trình ký ức đầy cảm xúc, từ những rung động đầu đời học sinh đến những chiêm nghiệm sâu sắc tuổi trưởng thành. Đêm nhạc không chỉ là sân khấu hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, mà còn tạo nên không gian trải nghiệm đặc biệt cho công chúng yêu nhạc.
Nghiên cứu hoàn thiện thể chế phát triển hệ thống giáo dục
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh đổi mới đòi hỏi những đột phá về phát triển giáo dục, việc nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế hệ thống giáo dục là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm
(Ngày Nay) - Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. Để giải quyết vấn đề nêu trên mang tính dài hạn, chiến lược và xuyên suốt, Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan cần chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ “kiểm soát từng khâu riêng lẻ” sang “quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm”.
500 cuốn sách chuyền tay nhau trong “Mở Sách – Mở Tương Lai”
(Ngày Nay) -Trong chuỗi hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, chương trình “Mở Sách – Mở Tương Lai” tiếp tục hành trình mang “chuyến xe tri thức” đến với các bạn nhỏ Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM hôm 25/4.
“Đức Tả quân Lê Văn Duyệt” và 9 phiên bản nghệ thuật
(Ngày Nay) -Tối 25/4, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đông đảo khán giả mộ điệu và người yêu thích lịch sử đã đến thưởng thức vở cải lương lịch sử “Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử” (tác giả: Phạm Văn Quý, chỉnh lý và chuyển thể: Võ Tử Uyên, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ).