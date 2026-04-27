Phú Thọ đón gần 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2026

(Ngày Nay) - Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, tỉnh Phú Thọ ghi nhận lượng khách du lịch tăng đáng kể so với năm trước, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến tiêu biểu về du lịch văn hóa - tâm linh, nơi hội tụ giá trị cội nguồn dân tộc.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 đã diễn ra nhiều hoạt động quy mô, đặc sắc, tạo sức lan tỏa rộng khắp từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến các địa bàn như phường Việt Trì, Vân Phú, Nông Trang, Thanh Miếu… Dịp này, địa phương đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với năm 2025.

Đáng chú ý, cơ cấu khách có sự chuyển biến rõ rệt khi lượng du khách đến từ các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh… chiếm tỷ lệ cao, nhiều đoàn khách gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn kết hợp hành hương với trải nghiệm du lịch ngắn ngày.

Ghi nhận tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nhiều du khách lần đầu về Đất Tổ bày tỏ sự ấn tượng với không gian linh thiêng và cách tổ chức lễ hội ngày càng bài bản. Chị Lê Thị Thu Hà (đến từ Hà Nội) chia sẻ, việc tham gia các hoạt động như dâng hương, xem trình diễn hát Xoan, tham quan hội trại văn hóa giúp chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để hiểu sâu hơn về truyền thống dân tộc. Còn theo anh Lê Thành Công (đến từ Đà Nẵng), gia đình anh kết hợp hành hương với nghỉ dưỡng tại xã Thanh Thủy, cảm nhận rõ sự thay đổi về chất lượng dịch vụ và sự thân thiện của người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức lễ hội trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Các hoạt động được thiết kế theo hướng gia tăng trải nghiệm, kết nối giữa giá trị truyền thống và sản phẩm du lịch hiện đại. Nhiều chương trình thu hút đông đảo du khách như Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn hát Xoan làng cổ, hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy, tour đêm tại Đền Hùng, các hoạt động nghệ thuật và hội chợ quảng bá sản phẩm địa phương.

Cùng với đó, tỉnh triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề “Phú Thọ - Đến để yêu”, “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”, góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến. Sau khi hành hương, nhiều du khách tiếp tục lựa chọn lưu trú, trải nghiệm các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng tại các xã Thanh Thủy, Kim Bôi, Mai Châu, hồ Hòa Bình…, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Theo dữ liệu từ nền tảng Agoda, lượng tìm kiếm chỗ ở tại tỉnh Phú Thọ trong khoảng một tháng trước dịp lễ tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào thời điểm chính hội (từ ngày 24 - 26/4). Sự kiện bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực Công viên Văn Lang (phường Việt Trì) tối 25/4 cũng trở thành điểm nhấn, góp phần nâng cao công suất phòng tại các cơ sở lưu trú khu vực trung tâm.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đánh giá, lượng khách tăng cao đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét tới các ngành dịch vụ. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú, đặc biệt ở thành phố Việt Trì đạt mức cao trong những ngày cao điểm; hoạt động kinh doanh ẩm thực, vận tải, thương mại, vui chơi giải trí… đều tăng trưởng tích cực. Nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, ứng dụng công nghệ và xây dựng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu đa dạng của du khách.

Để đạt được kết quả trên, tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác tổ chức, hướng tới xây dựng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng trở thành lễ hội mẫu mực của cả nước. Trong đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh lễ hội được đẩy mạnh; các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Những tín hiệu tích cực từ mùa lễ hội năm nay không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho ngành du lịch - dịch vụ địa phương, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh Phú Thọ là điểm đến thân thiện, hấp dẫn, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch văn hóa - tâm linh của cả nước.

Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, địa phương xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới, hướng tới trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội của cả nước và là điểm đến của các sự kiện quy mô lớn trong khu vực. Theo định hướng đến năm 2030, Phú Thọ đặt mục tiêu đón khoảng 20 triệu lượt khách, trong đó có gần 8 triệu lượt khách lưu trú, với tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 26.500 tỷ đồng.

"Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch theo hướng chuyên nghiệp, giàu trải nghiệm, đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng và thu hút nguồn lực xã hội hóa được xem là những giải pháp quan trọng, góp phần tạo động lực phát triển bền vững cho du lịch Đất Tổ trong thời gian tới", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định.