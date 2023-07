Huyền thoại âm nhạc Mỹ Tony Bennett qua đời ở tuổi 96

Theo nhà báo Sylvia Weiner - một người gần gũi với Tony Bennett, nam danh ca đã trút hơi thở cuối cùng tại thành phố New York (Mỹ), nơi ông sinh ra, lớn lên và sống những ngày cuối đời. Hiện chưa có thông tin cụ thể về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Bennett. Tuy nhiên, ông đã được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer từ năm 2016, mặc dù thông tin này tới năm 2021 mới được nam danh ca công bố. Ở thời điểm đó, ông khẳng định: "Cuộc sống là một món quà - ngay cả khi bạn mắc bệnh mất trí nhớ".

Là một trong những danh ca vĩ đại của thế kỷ 20, Tony Bennett thường chia sẻ rằng ông mong muốn tạo ra "một danh mục những ca khúc ăn khách hơn là những đĩa nhạc ăn khách". Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ông đã phát hành hơn 70 album, giành được 20 giải Grammy danh giá - trong đó bao gồm cả giải Thành tựu trọn đời, nhận được nhiều sự kính trọng từ các nghệ sĩ nhiều thế hệ, cũng như sự yêu mến của người hâm mộ.

Tony Bennett lần đầu đặt dấu ấn trên thị trường âm nhạc thế giới vào năm 1951 với bản hit "Because of You". Năm 1962, ông thu âm "I Left My Heart in San Francisco" - bài hát làm nên tên tuổi của ông. Tony Bennett cuốn hút khán giả bằng phong thái nhẹ nhàng, nhã nhặn và giọng hát trời phú hiếm có. Ông thường tự gọi mình là "một giọng nam cao hát như một giọng nam trung” và chia sẻ rằng: “Tôi thích giải trí cho khán giả, khiến họ quên đi những vấn đề mà họ đang gặp phải. Tôi nghĩ mọi người sẽ cảm động nếu họ nghe điều gì đó chân thành, trung thực, và có thể xen lẫn một chút hài hước. Tôi chỉ muốn khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi tôi biểu diễn”.

Năm 2014, ở tuổi 88, Bennett đã phá kỷ lục của chính mình khi trở thành Nghệ sĩ biểu diễn cao tuổi nhất còn hoạt động âm nhạc có album giành được vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200, với ca khúc “Cheek to Cheek” song ca cùng Lady Gaga. Ba năm trước đó, ông cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng này với tuyệt phẩm “Duets II”, do ông song ca cùng 17 nghệ sĩ khác, trong đó có Lady Gaga, Michael Buble và Amy Winehouse.

Tony Bennett cũng từng chiếm vị trí quán quân trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Billboard trong suốt 10 tuần với ca khúc "Because of you". Cho đến nay, lượng đĩa bán ra của ông đã đạt hơn 50 triệu bản.

Album cuối cùng của Tony Bennett phát hành năm 2021 mang tên “Love for Sale”, gửi tới những người yêu âm nhạc nhiều bản song ca tình tứ cùng Lady Gaga. Nữ ca sĩ này cũng là đối tác đã cùng ông lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm 2015, khi ông đã ở tuổi 89.