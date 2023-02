Isaac Hong: Hé lộ về sự nghiệp của nam ca sĩ - nhạc sĩ xứ Hàn

Isaac Hong (1988) vốn có niềm yêu thích âm nhạc từ khi còn nhỏ, anh có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ như keyboard, acoustic guitar, saxophone, kèn clarinet, trống… Sau hai năm tại Đại học Toàn cầu Handong (Hàn Quốc), năm 2010, Isaac Hong đã Mỹ tiến để theo học ở Nhạc viện Berklee với mong muốn tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, Isaac phải từ bỏ và quay về Hàn vì gánh nặng tài chính. Anh có thời gian trở nên suy sụp, và cũng nhiều lần chớm nghĩ đến việc từ bỏ giấc mơ ca hát của mình.

Năm 2013, Isaac Hong tham gia cuộc thi "Yoo-Jae Ha" lần thứ 24, một giải đấu âm nhạc uy tín của Hàn Quốc ra đời từ năm 1989, và xuất sắc giành huy chương đồng cho bài hát tự sáng tác “Mùa xuân”. Đã có rất nhiều nhạc sĩ, những người hoạt động âm nhạc hàng đầu xứ Kim chi từng tham gia cuộc thi này, có thể kể đến: Cho Kyu-chan, Yoo Hee-yeol, Go Chan-yong, Kim Yeon-woo, Lee Han-cheol, Sweet Sorrow, và đặc biệt là Bang Shi-hyuk (chủ tịch tập đoàn HYBE, sở hữu nhiều công ty con, bao gồm Big Hit Music - đơn vị chủ quản của nhóm nhạc nổi tiếng BTS) cũng đã giành huy chương đồng tại "Yoo-Jae Ha".

Năm 2016, Isaac Hong xuất hiện trong tập 12 mùa 2 của chương trình âm nhạc ăn khách “I Can See Your Voice” (tạm dịch: Tôi có thể cảm nhận giọng hát của bạn) thuộc kênh truyền hình Mnet. Giọng hát, kỹ thuật guitar và khả năng biểu diễn của Isaac Hong đã làm say mê đội ngũ cố vấn, khách mời và khán giả có mặt tại trường quay.

Isaac Hong tham gia chương trình I Can See Your Voice mùa 2 năm 2016.

Năm 2019, Isaac Hong tham gia chương trình âm nhạc sống còn nổi tiếng của Hàn Quốc Superband, quy tụ các nghệ sĩ solo, thi đấu biểu diễn theo nhóm. Trong chương trình, Isaac Hong thể hiện khả năng trình diễn và sáng tác đáng chú ý, nhận được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo, các nhạc sĩ nổi tiếng Yoon Jong-shin, Yoon Sang, Kim Jong-wan, Joe Hahn… Kết quả chung cuộc, nhóm của anh, Moné đã giành vị trí thứ tư. Được công nhận bởi cả giới chuyên môn và khán giả yêu nhạc, Isaac Hong càng có thêm động lực gắn bó với ước mơ thuở thiếu thời.

Buổi trình diễn cuối cùng của Isaac Hong với tư cách thành viên của Moné.

Có thể nói, Isaac Hong là một người chăm chỉ và vô cùng kính nghiệp. Anh là nhân tố hoạt động nghệ thuật năng nổ, và "luôn sẵn sàng ca hát và tham gia trình diễn bất cứ khi nào có cơ hội", như một người trong ngành đã nhận định. Cái tên "Isaac Hong" trở nên quen thuộc với rất nhiều show âm nhạc của các đài truyền hình KCS, MBC, SBS, IBS and TBS với vai trò ca sĩ cũng như người dẫn chương trình, cùng lối nói chuyện thông minh và khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Isaac Hong đã tham gia vô số dự án hát nhạc phim cho nhiều series truyền hình ăn khách như “The uncanny counter” (tên tiếng Việt: Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì), “Happiness” (tên tiếng Việt: Nắm giữ sinh mệnh); “Strangers From Hell” (tên tiếng Việt: Người lạ đến từ địa ngục), “My Liberation Notes” (tên tiếng Việt: Nhật ký tự do của tôi), “Kokdu: season of deity” (tên tiếng Việt: Trái tim Tử thần), “Love struck in the city” (tên tiếng Việt: Tình yêu chốn đô thị)…

Năm 2020, Isaac Hong đã tham gia vào vở nhạc kịch “Da Capo” với tư cách là nhân vật chính, đồng thời là giám đốc âm nhạc.

Tháng 8/2022, Isaac Hong ra mắt single album mới “Stay”, sản phẩm âm nhạc này đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ và công chúng./.

MV Stay được ra mắt vào tháng 8/2022.