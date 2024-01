Kazakhstan muốn hợp tác với Việt Nam ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống

(Ngày Nay) - Đại sứ Kanat Tumysh nhấn mạnh Kazakhstan mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Ngày 15/1, Đại sứ quán Kazakhstan đã tổ chức cuộc họp báo thông tin về những thành tựu nổi bật trong năm 2023 của Kazakhstan, cũng như những định hướng mới trong năm 2024. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh cho biết năm 2023, công tác cải cách chính trị, các vấn đề xã hội cấp bách đã được Kazakhstan thực hiện một cách nhất quán và thành công.

Dẫn lời Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev trong cuộc phỏng vấn với tờ Egemen Qazaqstan, Đại sứ Kanat Tumysh nhấn mạnh: “Năm nay là một năm đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho chu kỳ 5 năm phát triển tiếp theo của Kazakhstan. Trong năm 2024, Kazakhstan sẽ tiếp tục hướng tới nhiệm vụ chuyển đổi mô hình kinh tế mới, trong đó mục tiêu chiến lược là tăng gấp đôi GDP vào năm 2029”.

Đại sứ Kanat Tumysh cũng khẳng định thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, một đối tác quan trọng trong ASEAN và tại khu vực châu Á, vẫn sẽ tiếp tục là một trong những trọng tâm chính sách đối ngoại của Kazakhstan. Kazakhstan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực truyền thống như đầu tư, thương mại, văn hoá, giáo dục, đồng thời thúc đẩy hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống khác gồm: biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và an ninh năng lượng.

Bên cạnh đó, Đại sứ Tumysh cũng đề cập đến việc triển khai hợp tác đường sắt giữa Việt Nam và Kazakhstan. Ông bày tỏ kỳ vọng rằng hợp tác đường sắt giữa Việt Nam và Kazakhstan sẽ tạo thành một cầu nối giữa Đông Nam Á đến Kazakhstan, vùng Caucasus, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như châu Âu.

Mục tiêu này hoàn toàn có thể hiện thực hóa thông qua Hành lang Đông Tây xuyên Caspi giữa Kazakhstan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia và Azerbaijan, sau khi việc nâng cấp tuyến đường sắt Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được tiến hành.

Hành lang Đông Tây xuyên Caspi (hay Tuyến Vận tải Quốc tế Xuyên Caspi - TITR), kéo dài từ biển Đen đến Trung Á qua Nam Caucasus, là tuyến đường sắt ngắn nhất giữa miền Tây Trung Quốc đến Liên minh châu Âu và ngược lại. Với hành lang liên vận này, hàng hóa từ Việt Nam có thể được vận chuyển đến châu Âu chỉ trong hai tuần.

Cũng tại cuộc họp báo Đại sứ Kanat Tumysh cho biết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức Kazakhstan vào tháng 6/2024 nhân dịp dự Diễn đàn Quốc tế Astana (AIF).