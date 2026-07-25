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KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Sau sức nóng tại Hà Nội cách đây một tuần, KFC Zestival 2026 tiếp tục đến với TP.HCM vào tối 25/7. Ngay từ sáng cùng ngày, không khí tại khu vực diễn ra sự kiện đã trở nên sôi động khi Chi Xê và CONGB có mặt để tổng duyệt, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước giờ biểu diễn.
CONGB tại buổi tổng duyệt sáng 25.7. Ảnh: Hồng Nhung
CONGB tại buổi tổng duyệt sáng 25.7. Ảnh: Hồng Nhung

Dù buổi sáng TP.HCM có thời điểm xuất hiện nhiều mây, khiến nhiều người lo ngại thời tiết sẽ ảnh hưởng đến chương trình, nhưng càng về trưa trời càng hửng nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho buổi rehearsal diễn ra suôn sẻ. Nhiều người hâm mộ cũng tranh thủ có mặt từ sớm để theo dõi các nghệ sĩ tập luyện và ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên trước giờ G.

KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 1
Ảnh: Hồng Nhung
KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 2

Ảnh: Mayb
KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 3

Ảnh: Mayb

Trong buổi tổng duyệt, Chi Xê và CONGB lần lượt rà soát các tiết mục, liên tục trao đổi với ê-kíp về sân khấu, âm thanh và các điểm tương tác với khán giả. Dù chỉ là rehearsal, hai nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần biểu diễn đầy năng lượng, không ngần ngại vẫy tay, đáp lại tiếng cổ vũ từ người hâm mộ đứng theo dõi bên ngoài khu vực sân khấu.

KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 4
Ảnh: Hồng Nhung
KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 5

Chi Xê tại buổi tổng duyệt sáng 25.7.2026. Ảnh: Hồng Nhung

Theo kế hoạch của ban tổ chức, từ chiều tối, khu vực check-in và các booth trải nghiệm sẽ bắt đầu đón khách trước khi đại nhạc hội chính thức diễn ra. Chương trình năm nay tiếp tục kết hợp âm nhạc, ẩm thực và nhiều hoạt động tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ với khán giả, nối tiếp thành công của đêm diễn tại Hà Nội diễn ra ngày 18/7.

Bên cạnh Chi Xê và CONGB, KFC Zestival 2026 tại TP.HCM còn quy tụ các nghệ sĩ trẻ quen thuộc với khán giả như buitruonglinh, ISAAC, Quang Hùng Master D, Cool Kid và 52Hz, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động cho khán giả thành phố trong tối 25/7.

Một số hình ảnh từ đêm diễn KFC Zestival 2026 tại Hà Nội:

KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 6
KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 7
KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 8
KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 9
Ảnh: Ngọc Ánh
KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 10
KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 11
Ảnh: Ngọc Ánh
KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 12
Ảnh: Ngọc Ánh
KFC Zestival 2026 tiếp tục "đổ bộ" TP.HCM, Chi Xê và CONGB sẵn sàng trước giờ G ảnh 13
Ảnh: Ngọc Ánh
Quỳnh Hoa
KFC Zestival 2026

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