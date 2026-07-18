Các nghệ sĩ Vũ Trụ "Say Hi" đã sẵn sàng cho KFC Zestival 2026

(Ngày Nay) - Sáng 18/7, không khí tại sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội) trở nên sôi động khi các nghệ sĩ của Vũ Trụ Say Hi tiếp tục tổng duyệt, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm KFC Zestival 2026 .

Bất chấp thời tiết nắng nóng, đông đảo người hâm mộ đã có mặt từ rất sớm để chờ đón các nghệ sĩ. Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều khán giả xếp hàng từ sáng, thậm chí có người đến từ đêm hôm trước nhằm lựa chọn vị trí thuận lợi trước giờ chương trình chính thức diễn ra.

Trong buổi tổng duyệt, buitruonglinh, CONGB và Chi Xê lần lượt xuất hiện trên sân khấu để rà soát các tiết mục. Dù chỉ là rehearsal, các nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần biểu diễn đầy năng lượng, liên tục giao lưu, đáp lại sự cổ vũ của người hâm mộ. Bầu trời trong xanh cùng thời tiết thuận lợi càng góp phần tạo nên bầu không khí sôi động tại khu vực sân vận động.

Theo kế hoạch của ban tổ chức, từ 16 giờ, khu vực các booth ẩm thực và trải nghiệm sẽ bắt đầu phục vụ khán giả trước khi chương trình chính thức diễn ra.

Bên cạnh các phần trình diễn âm nhạc, KFC Zestival 2026 còn được đầu tư nhiều hoạt động tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Ban tổ chức hé lộ sẽ có những màn giao lưu trực tiếp, tặng gà rán cho người hâm mộ cùng các thử thách ngay trên sân khấu, hứa hẹn mang đến không khí lễ hội xuyên suốt chương trình.

Trước đó, vào tối 17/7, buổi tổng duyệt đầu tiên đã "nhá hàng" một số điểm nhấn trước giờ G. CoolKid sẽ có màn xuất hiện bằng xe máy, trong khi buitruonglinh lựa chọn xe đạp để mở đầu phần trình diễn của mình, và 52HZ cũng sẽ có màn giao lưu tương tác chụp hình fairly ending cùng 5 khán giả may mắn. Chương trình còn có sự góp mặt của Cody Nam Võ với sân khấu đồng hành cùng Pepsi, và Quang Hùng MasterD trong vai trò nghệ sĩ kết màn. Đại nhạc hội dự kiến khép lại bằng màn pháo hoa, tạo điểm nhấn cho đêm diễn.

Qua hai ngày tổng duyệt, sân khấu, hệ thống hiệu ứng cùng các hạng mục vận hành của KFC Zestival 2026 đã cơ bản được hoàn thiện, sẵn sàng chào đón khán giả đến với đại nhạc hội.

Một số hình ảnh ghi lại tại hai buổi tổng duyệt: