Quang Hùng MasterD, buitruonglinh và CONGB cùng dàn nghệ sĩ trẻ góp mặt tại lễ hội âm nhạc KFC Zestival 2026

(Ngày Nay) - Diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 7, KFC Zestival 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như Isaac, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, 52Hz, Chi Xê và Cody Nam Võ. Sự kiện tiếp tục cho thấy sức hút của mô hình lễ hội âm nhạc kết hợp trải nghiệm cộng đồng đang ngày càng được Gen Z đón nhận.

Mùa hè 2026 chứng kiến sự trở lại của KFC Zestival, lễ hội âm nhạc hướng đến khán giả trẻ với hai điểm dừng tại Hà Nội vào ngày 18/7 và TP.HCM vào ngày 25/7.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ đang được quan tâm trên thị trường nhạc Việt như Isaac, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, 52Hz, CONGB, Chi Xê, Cody Nam Võ và Coolkid. Đây đều là những gương mặt sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng số, đồng thời có nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích trong thời gian qua.

Với chủ đề “Khuấy đảo gà mùa hạ”, sự kiện được xây dựng theo mô hình lễ hội ngoài trời kết hợp âm nhạc, tương tác và các hoạt động trải nghiệm. Ban tổ chức chia khán giả thành ba “bộ tộc” mang màu sắc riêng, tương ứng với những phong cách âm nhạc khác nhau, từ các bản nhạc nhẹ nhàng, indie đến những tiết mục sôi động trên sân khấu chính.

Xu hướng các thương hiệu tổ chức đại nhạc hội dành cho giới trẻ đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động quảng bá sản phẩm, nhiều sự kiện được đầu tư như một sân chơi văn hóa - giải trí, nơi khán giả có thể gặp gỡ thần tượng, giao lưu cùng cộng đồng người hâm mộ và tận hưởng các trải nghiệm tương tác.

Theo ban tổ chức, KFC Zestival lần đầu tiên được triển khai vào năm 2025 và thu hút hơn 10.000 khán giả tham dự. Bước sang mùa thứ hai, chương trình tiếp tục mở rộng quy mô với kỳ vọng trở thành một trong những điểm hẹn giải trí đáng chú ý của giới trẻ trong dịp hè.

Lễ hội sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) và Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM). Khán giả có thể tham gia thông qua hình thức tích điểm đổi vé từ các hoạt động của chương trình.