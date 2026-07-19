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Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Tối 18/7, sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của hàng nghìn khán giả trẻ khi KFC Zestival 2026 diễn ra với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ quen thuộc từ Vũ Trụ "Say Hi". Đáng chú ý, có tới 5 nghệ sĩ đang tham gia chương trình thực tế Tinh Hà "Say Hi" 2026 cùng xuất hiện trên sân khấu gồm CoolKid, Cody Nam Võ, CONGB, buitruonglinh và Quang Hùng MasterD, mang theo sức nóng của Live Stage 1 vừa lên sóng.
Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 1

Ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Quần Ngựa để chờ đón thần tượng. Nhiều fan chuẩn bị sẵn các bảng đèn LED ghi tên nghệ sĩ, tạo nên những "biển ánh sáng" rực rỡ trên khán đài khi chương trình bắt đầu.

Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 2
Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 3

Không chỉ mang đến các tiết mục biểu diễn, dàn nghệ sĩ còn dành nhiều thời gian tương tác với khán giả. Chi Xê bất ngờ mang những phần gà rán xuống khu vực bên dưới sân khấu để mời người hâm mộ thưởng thức. 52HZ cũng mời lên sân khấu 5 khán giả cùng tham gia thử thách pose dáng để nhận quà.

Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 4

Trong suốt chương trình, nhiều phần quà cũng liên tục được các nghệ sĩ trao tận tay khán giả, tạo nên không khí gần gũi và sôi động.

Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 5

Mỗi nghệ sĩ đều để lại dấu ấn theo cách riêng. CoolKid gây bất ngờ khi xuất hiện trên xe máy với trang phục chống nắng kín mít, khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình ảnh "ninja Lead" quen thuộc trên đường phố Việt Nam. Trái ngược với sự hài hước ấy, buitruonglinh lựa chọn phong cách lịch lãm khi diện bộ vest đi dọc lối giữa hai hàng khán giả để tiến lên sân khấu, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ. Cody Nam Võ tiếp tục phô diễn thế mạnh vũ đạo với những động tác kỹ thuật trên sân khấu đồng hành cùng Pepsi.

Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 6

buitruonglinh
Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 7

Sức hút của chương trình đang phát sóng Tinh Hà "Say Hi" cũng được thể hiện rõ trong phần giao lưu với khán giả. Chỉ ít ngày trước sự kiện KFC Zestival 2026, tập phát sóng về những màn trình diễn tại Live Stage 1 của Tinh Hà "Say Hi" đã chiêu đãi khán giả 6 tiết mục tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng số. Trong đó, "50 Cuộc Gọi Nhỡ" do CoolKid, Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ và Jaysonlei thể hiện nhanh chóng vươn lên vị trí Top 1 YouTube Trending Việt Nam, đồng thời trở thành một trong những sân khấu nổi bật nhất của chương trình. Bên cạnh đó, các tiết mục khác như "Xoay Vòng" của CONGB (cùng HURRYKNG, JSOL và Vương Bình) hay "Dancin' My Way" của buitruonglinh (cùng Song Luân, Sơn.K và Hyo) cũng liên tục xuất hiện trong nhóm video âm nhạc thịnh hành trên YouTube.

Các nghệ sĩ đã trình bày ngẫu hững những phần thi của mình trên sân khấu của KFC Zestival 2026, và khán giả đã ngay lập tức hòa được giọng, tạo nên một bầu không khí đầy hào hứng.

CONGB cũng mang không khí của đêm chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025 trở lại khi trình diễn "Ngất ngây con gà tây" (thể hiện bởi Sơn.K, Bid Daddy, Mason Nguyễn và CONGB). Đặc biệt, màn đối đáp giữa nam ca sĩ và khán giả với câu hỏi "Ngất ngây như nào nhở?" và câu trả lời đồng thanh "Ngất ngây như KFC!" đã trở thành một trong những khoảnh khắc sôi động nhất của đêm diễn.

Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 8
Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 9

Khép lại chương trình là phần biểu diễn của Quang Hùng MasterD cùng màn pháo hoa rực rỡ, khép lại một đêm hội âm nhạc, ẩm thực và tương tác sôi động. Với sự cộng hưởng từ sức hút của Tinh Hà "Say Hi" và tình cảm cuồng nhiệt của người hâm mộ, KFC Zestival 2026 đã mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả Thủ đô.

Một số hình ảnh ghi lại tại sự kiện:

Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 10
Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 11
Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 12
Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 13
Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 14
Sức nóng Vũ trụ "Say Hi" lan tỏa tại KFC Zestival 2026 ảnh 15

Ảnh: Ngọc Ánh - Quỳnh Hoa

Quỳnh Hoa
Vũ trụ "Say Hi" Tinh Hà "Say Hi" KFC Zestival 2026

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