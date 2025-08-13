Khai giảng Lớp “Giảng viên Khởi nghiệp” – Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp quốc gia

(Ngày Nay) -Hơn 100 học viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước dự Lễ khai giảng Lớp Giảng viên Khởi nghiệp dưới hinh thức Online vào tối ngày 11/8 vừa qua.

Đây là Chương trình nằm trong hoạt động đồng hành cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp và Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia triển khai chương trình đào tạo “Giảng viên Khởi nghiệp” với học bổng 100% toàn phần, trị giá 250 triệu đồng/suất, dành cho những nhà lãnh đạo, chuyên gia, giảng viên, và những người khao khát phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực huấn luyện, tư vấn khởi nghiệp.

Phát biểu tại buổi khai giảng, TS. Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nhấn mạnh: “Để phong trào khởi nghiệp phát triển bền vững, điều cốt lõi là phải xây dựng đội ngũ giảng viên khởi nghiệp có kiến thức, kỹ năng sư phạm và tinh thần lan tỏa. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt giúp truyền cảm hứng, kinh nghiệm và kiến thức cho thế hệ doanh nhân trẻ”.

Chương trình đào tạo được thiết kế bài bản, gồm các nội dung: tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp, kỹ năng giảng dạy và cố vấn khởi nghiệp, phương pháp xây dựng và triển khai các khóa huấn luyện khởi nghiệp phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh học lý thuyết, học viên sẽ tham gia nhiều hoạt động thực hành, xử lý tình huống và làm việc nhóm, qua đó nâng cao kỹ năng thực tế.

Hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận Giảng viên Khởi nghiệp, đủ điều kiện tham gia giảng dạy, huấn luyện, tư vấn khởi nghiệp tại các trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với sự đồng hành của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia và Viện Khởi nghiệp, lớp học kỳ vọng sẽ góp phần hình thành mạng lưới giảng viên khởi nghiệp chất lượng, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Các học viên sẽ làm chủ tri thức và kỹ năng đào tạo về khởi nghiệp; Nắm vững pháp luật, mô hình vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp; Trải nghiệm thực chiến với doanh nghiệp thật dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đầu ngành; Nhận Giấy chứng nhận Giảng viên Khởi nghiệp do Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp cấp; Gia nhập mạng lưới chuyên gia khởi nghiệp quốc gia./.