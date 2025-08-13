Khai giảng Lớp “Giảng viên Khởi nghiệp” – Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp quốc gia

(Ngày Nay) -Hơn 100 học viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước dự Lễ khai giảng Lớp Giảng viên Khởi nghiệp dưới hinh thức Online vào tối ngày 11/8 vừa qua.
Đây là Chương trình nằm trong hoạt động đồng hành cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp và Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia triển khai chương trình đào tạo “Giảng viên Khởi nghiệp” với học bổng 100% toàn phần, trị giá 250 triệu đồng/suất, dành cho những nhà lãnh đạo, chuyên gia, giảng viên, và những người khao khát phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực huấn luyện, tư vấn khởi nghiệp.

Phát biểu tại buổi khai giảng, TS. Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nhấn mạnh: “Để phong trào khởi nghiệp phát triển bền vững, điều cốt lõi là phải xây dựng đội ngũ giảng viên khởi nghiệp có kiến thức, kỹ năng sư phạm và tinh thần lan tỏa. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt giúp truyền cảm hứng, kinh nghiệm và kiến thức cho thế hệ doanh nhân trẻ”.

Chương trình đào tạo được thiết kế bài bản, gồm các nội dung: tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp, kỹ năng giảng dạy và cố vấn khởi nghiệp, phương pháp xây dựng và triển khai các khóa huấn luyện khởi nghiệp phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh học lý thuyết, học viên sẽ tham gia nhiều hoạt động thực hành, xử lý tình huống và làm việc nhóm, qua đó nâng cao kỹ năng thực tế.

Hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận Giảng viên Khởi nghiệp, đủ điều kiện tham gia giảng dạy, huấn luyện, tư vấn khởi nghiệp tại các trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với sự đồng hành của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia và Viện Khởi nghiệp, lớp học kỳ vọng sẽ góp phần hình thành mạng lưới giảng viên khởi nghiệp chất lượng, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Các học viên sẽ làm chủ tri thức và kỹ năng đào tạo về khởi nghiệp; Nắm vững pháp luật, mô hình vận hành doanh nghiệp khởi nghiệp; Trải nghiệm thực chiến với doanh nghiệp thật dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đầu ngành; Nhận Giấy chứng nhận Giảng viên Khởi nghiệp do Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp cấp; Gia nhập mạng lưới chuyên gia khởi nghiệp quốc gia./.

Hà An
Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Khai giảng online Đào tạo Giảng viên khởi nghiệp

Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche
Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche
(Ngày Nay) - Hơn 50.000 người đã thực hiện hành trình nguy hiểm vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Vương quốc Anh kể từ khi ông Keir Starmer trở thành Thủ tướng vào tháng 7 năm ngoái. Đây là số liệu chính thức được công bố vào ngày 12/8, cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với chính phủ Công đảng.
Hà Nội kiến tạo môi trường sáng tạo cho giới trẻ nhờ sự hợp tác đa bên
Hà Nội kiến tạo môi trường sáng tạo cho giới trẻ nhờ sự hợp tác đa bên
(Ngày Nay) - Từ năm 2020 đến 2023, Hà Nội đã trở thành điểm hội tụ của một mạng lưới hợp tác rộng khắp, quy tụ hơn 30 đối tác từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, trường đại học, hiệp hội chuyên ngành đến các nhóm thanh niên sáng tạo. Mục tiêu chung: tạo dựng môi trường thuận lợi để giới trẻ phát triển trong ngành công nghiệp sáng tạo, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn xây dựng Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo của UNESCO. 
SOVICO và UNESCO: Biến lễ hội thành động lực sáng tạo và phát triển bền vững cho Hà Nội
SOVICO và UNESCO: Biến lễ hội thành động lực sáng tạo và phát triển bền vững cho Hà Nội
(Ngày Nay) - Trong bức tranh hợp tác vì phát triển bền vững của Việt Nam, sự kết hợp giữa Tập đoàn SOVICO và UNESCO nổi bật như một mô hình tiêu biểu cho quan hệ đối tác công – tư – xã hội. Từ năm 2020, hai bên đã đồng hành trong dự án “Hà Nội Rethink – Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ để đưa Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo”, với sự phối hợp của UNIDO và UN-Habitat. 
TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Phát huy vai trò cầu nối trong phản biện chính sách và tư vấn chiến lược phát triển bền vững BĐS công nghiệp
(Ngày Nay) -Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, thống nhất phương hướng hoạt động, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.
“KPop Demon Hunters” lập kỳ tích trên Billboard Hot 100
“KPop Demon Hunters” lập kỳ tích trên Billboard Hot 100
(Ngày Nay) - Ca khúc “Golden” trong bộ phim hoạt hình dài tập “KPop Demon Hunters” vừa vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng đĩa đơn chính Billboard Hot 100, trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu mùa Hè năm nay.
AI hứa hẹn ngăn ngừa hàng triệu ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm
AI hứa hẹn ngăn ngừa hàng triệu ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm
(Ngày Nay) - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Toxins, nhóm các nhà khoa học quốc tế do Đại học South Australia dẫn đầu đã chứng minh khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp phát hiện thực phẩm nhiễm độc ngay tại đồng ruộng và nhà máy, trước khi những thực phẩm này được đưa đến tay người tiêu dùng. Công nghệ này có tiềm năng cứu sống 4 triệu người mỗi năm.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW
(Ngày Nay) - Chiều 11/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tỉnh Lai Châu (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2025.