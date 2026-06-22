Khi áo dài song hành cùng sách

(Ngày Nay) -Trong hai ngày 20/6 và 21/6, Ngày hội Văn hóa Áo dài TPHCM lần II năm 2026 đã diễn ra sôi nổi tại Đường Sách TPHCM với nhiều hoạt động thu hút đông đảo người dân, du khách và những người yêu mến tà áo dài tham gia.

Đây là điều khá đặc biệt khi vẻ đẹp của áo dài được phô diễn trên nền tảng tri thức của những cuốn sách trên Đường Sách. Với thông điệp “Áo dài - Bảo tồn văn hóa - Vươn tầm hội nhập - Lan tỏa yêu thương”, những tà áo dài xuất hiện trên Đường Sách không chỉ là những hình ảnh đẹp tôn vinh nét duyên dáng, nết na, dịu dàng của người phụ nữ Việt, mà qua đó còn phản ánh sự phát triển có chiều sâu của văn hóa Việt trong suốt gần một thế kỷ qua.

Đó là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài với nét thanh lịch đặc trưng, luôn song hành cùng sự phát triển của đất nước: từ tà áo trắng tinh khôi của tuổi học trò, đến những tà áo dài của người phụ nữ tần tảo nơi phố thị, hay trong những dịp lễ trọng đại và cả tại các nghi lễ tầm quốc gia.

Dù có những thay đổi theo thời gian, nhưng suốt hơn một thế kỷ qua, tà áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng phản ánh các giá trị văn hóa được lưu giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Hiện diện trên Đường Sách, tà áo dài mang thêm vẻ đẹp đặc biệt khi không gian trải nghiệm văn hóa áo dài kết hợp cùng các workshop nhiếp ảnh nghệ thuật đã biến nơi đây thành điểm đến tương tác giữa thời trang và sách. Bởi mỗi tà áo dài là một câu chuyện gắn với không gian và thời gian; trên nền tảng tri thức của sách, những câu chuyện ấy được lan tỏa, giúp công chúng hiểu thêm về bản sắc áo dài Việt.

Theo bà Anna Hạnh Lê, quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TPHCM, thông qua triển lãm “Sài Gòn Áo dài”, ban tổ chức mong muốn khẳng định áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là một “ngôn ngữ văn hóa” của thành phố. Qua đó, mỗi người khi khoác lên mình tà áo dài đều có thể trở thành một “đại sứ văn hóa”, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt trong đời sống đương đại.

Cũng theo bà Anna Hạnh Lê, áo dài hiện không chỉ mang giá trị văn hóa, di sản mà còn có tiềm năng lớn trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch và kinh tế sáng tạo. Thách thức hiện nay không nằm ở việc thiếu nguồn lực mà ở sự phân tán giữa các chủ thể tham gia, từ nhà thiết kế, nghệ nhân, nhiếp ảnh gia đến các đơn vị giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Việc xây dựng hệ sinh thái văn hóa áo dài TPHCM giai đoạn 2026 - 2030 được xem là bước đi quan trọng nhằm kết nối các nguồn lực, đưa áo dài từ một di sản văn hóa trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo ra giá trị xã hội, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa thành phố.

Theo đại diện ban tổ chức, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là dự án di sản số cộng đồng “1.000 Gương mặt - 1.000 Câu chuyện Áo dài Sài Gòn”. Dự án dành sự quan tâm đặc biệt đến những người đang âm thầm gìn giữ nghề truyền thống, nhằm tôn vinh các nghệ nhân, thợ may, thợ thêu, nhà nghiên cứu văn hóa và những cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị áo dài trong đời sống đương đại.

Dự án hướng tới việc lưu giữ và số hóa những câu chuyện đời thường gắn với tà áo dài, góp phần xây dựng “bản đồ ký ức văn hóa” của thành phố.

“Giá trị của dự án không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ vẻ đẹp của áo dài theo thời gian mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp văn hóa đang được đẩy mạnh tại TPHCM. Tiềm năng phát triển của áo dài trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo ngày càng mở rộng. Việc xây dựng hệ sinh thái văn hóa áo dài sẽ tạo sức hút mạnh mẽ, đưa áo dài trở thành một nguồn lực văn hóa bền vững của TPHCM”, đại diện ban tổ chức cho biết.

Trong suốt hai ngày diễn ra Ngày hội, không gian triển lãm, trải nghiệm và check-in tại Đường Sách TPHCM đã trở thành điểm hẹn hấp dẫn dành cho công chúng, góp phần đưa hình ảnh tà áo dài đến gần hơn với cộng đồng. Theo ban tổ chức, Ngày hội Văn hóa Áo dài TPHCM lần II – năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống mà còn góp phần khẳng định áo dài là một phần quan trọng trong bản sắc văn hóa Việt Nam, tiếp tục được gìn giữ, kế thừa và lan tỏa trong đời sống đương đại.