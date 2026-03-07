Khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12

(Ngày Nay) - Lễ hội quy tụ 37 nhà thiết kế trên cả nước với gần 400 bộ áo dài, 600 diễn viên-người mẫu và 37 đại sứ thuộc nhiều lĩnh vực, tạo nên bức tranh hội tụ sáng tạo đa sắc màu.
Bộ sưu tập “Thành phố vươn mình” trình diễn tại Lễ hội. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Tối 6/3, Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026, với chủ đề “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng.”

Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Lễ hội năm nay được triển khai với 17 hoạt động chính xuyên suốt tháng Ba, tạo nên một hành trình đa sắc màu, nơi áo dài hiện diện không chỉ trên sân khấu nghệ thuật mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng, không gian đô thị và các hoạt động du lịch.

Bên cạnh đó, Lễ hội quy tụ 37 nhà thiết kế trên cả nước với gần 400 bộ áo dài, 600 diễn viên-người mẫu và 37 đại sứ thuộc nhiều lĩnh vực, tạo nên bức tranh hội tụ sáng tạo đa sắc màu.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Sau 12 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài đã góp phần quan trọng vào việc định vị Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến văn hóa - sáng tạo - hội nhập.

Trong giai đoạn phát triển mới, Lễ hội sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy du lịch bền vững, gia tăng giá trị trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Mỗi 'sợi tơ vàng son' được dệt nên hôm nay không chỉ tạo thành tà áo dài rực rỡ, mà còn kết nối truyền thống với tương lai, kết nối bản sắc với hội nhập, kết nối Thành phố với bạn bè năm châu.”

Theo bà Thúy, áo dài gắn bó mật thiết với đời sống lao động và sinh hoạt tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ. Cùng với dòng chảy lịch sử dân tộc, áo dài không ngừng tiếp biến về kiểu dáng, chất liệu và ngôn ngữ thẩm mỹ để phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Thế nhưng, dù ở hình thức nào, tà áo dài vẫn bền bỉ hiện diện trong nếp sống thường nhật, trở thành một phần ký ức tập thể, một hình ảnh thân thuộc của quê hương trong tâm thức mỗi người Việt, là biểu tượng của bản sắc, của tâm hồn, khí chất Việt Nam và là một di sản văn hóa sống động của dân tộc Việt Nam.

Năm nay, cũng là lần đầu tiên Lễ hội Áo dài được tổ chức trong không gian Thành phố Hồ Chí Minh mới - một siêu đô thị đa trung tâm, hiện đại nhưng giàu bản sắc.

Điểm nhấn của Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 là trong sáng 8/3 sẽ diễn ra chương trình kỷ niệm 1986 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ kết hợp đồng diễn dân vũ với Áo dài Việt Nam và hoạt động diễu hành Áo dài sẽ quy tụ khoảng 50.000 người tại nhiều điểm trên địa bàn Thành phố, trong đó có khoảng 3.000 người tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Trong khuôn khổ Lễ hội, từ nay đến hết ngày 31/3 (cao điểm từ ngày 6 – 8/3), công chúng và du khách có thể thưởng lãm không gian triển lãm và tương tác áo dài được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, với các tiểu cảnh nghệ thuật, khu trưng bày áo dài gắn với hình ảnh du lịch, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ đặc trưng của Thành phố.

Hay trải nghiệm hành trình “Áo dài và Metro” kết nối các điểm du lịch trải nghiệm bằng tuyến metro đô thị tại Ga Metro Bến Thành và Ga Metro Nhà hát Thành phố.

