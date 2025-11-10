Tôn vinh di sản tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025

(Ngày Nay) - Tối 9/11 tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Lễ bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025.

Sự kiện khép lại 4 ngày hoạt động văn hóa từ ngày 6-9/11, trình diễn, tôn vinh áo dài Việt Nam, quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội, điển đến thành phố văn hiến, sáng tạo, hội nhập.

Lễ hội năm nay quy tụ gần 80 gian trưng bày của các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang, làng nghề truyền thống và các trường đào tạo nghệ thuật thiết kế. Bên cạnh đó, khu triển lãm ảnh, tiểu cảnh Khuê Văn Các và những góc phố quen thuộc của Hà Nội đã trở thành điểm nhấn thu hút hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình trình diễn áo dài được tổ chức xuyên suốt, tạo nên bức tranh tổng thể về di sản áo dài Việt Nam. Đáng chú ý, Chung kết Cuộc thi thiết kế “Áo dài – Kết nối di sản” đã tôn vinh 10 bộ sưu tập độc đáo của sinh viên 5 trường đại học tại Hà Nội.

Giải nhất thuộc về bộ sưu tập “Ngàn năm nước chảy đời sinh sôi” của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao về tính sáng tạo và kỹ thuật. Ngoài ra, màn đồng diễn “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển 2025” với sự tham gia của hơn 600 phụ nữ Hà Nội cùng các nhà thiết kế chuyên nghiệp đã mang đến hình ảnh hùng tráng, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại của người phụ nữ Thủ đô.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh: “Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 được tổ chức với sứ mệnh kép: Tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể của áo dài Việt Nam, quảng bá, phát triển du lịch Thủ đô gắn với di sản văn hóa dân tộc”.

Sau bốn ngày diễn ra, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 thực sự trở thành không gian hội tụ của văn hóa – sáng tạo – di sản, nơi những nét tinh tế của tà áo dài được tỏa sáng trong bối cảnh sống động của một Hà Nội văn hiến, thanh lịch và hiện đại.

Tiếp nối thành công, chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 sẽ diễn ra từ 14 - 17 giờ ngày 15/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, cùng tour “Bus Chạm thu Hà Nội” dành cho du khách trong tà áo dài, hứa hẹn tiếp tục lan tỏa hình ảnh và tình yêu áo dài, góp phần làm đẹp thêm diện mạo du lịch Thủ đô.